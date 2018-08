La increíble respuesta de un profesor gay a una madre homófoba

La homofobia todavía existe, aunque afortunadamente se han dado grandes pasos en su eradicación

Un maestro de teatro tuvo que aguantar el “ataque” homófobo de la madre de dos de sus alumnos.

En lugar de ponerse a su nivel, el profesor cortésmente le dejó claro que su inclinación sexual no afecta a su capacidad como mentor de los alumnos. Además, le recordó que de igual modo que en caso de emergencia a ella no se le ocurrirá cuestionar a un médico que pudiera salvar a sus hijos por ser homosexual, no lo debería hacer con ninguna otra materia.

Michael Neri es profesor de arte dramático. Dirige la Escuela de Teatro Talking Props, una escuela de artes escénicas para niños de 8 a 13 años, localizada en en Kidderminster, Inglaterra.

La madre en cuestión le había mandado un mensaje de texto para aclararle que retiraba a sus hijos de las clases porque se había enterado de que era gay y que sus creencias “cristianas” le impedían tolerar ese comportamiento.

Él respondió con un mensaje que no dejaba lugar a dudas de quién tiene más valores y principios.