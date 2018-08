Agencia eliminó página de contactos meses antes de separación de familias, dice informe

Administración rechaza críticas de que eliminó la página para ocultar o negar acceso a información sobre niños separados

WASHINGTON — Meses antes de la tormenta política por la separación de familias en la frontera sur, la agencia federal a cargo de niños no acompañados eliminó página de contactos de su personal, dificultando el acceso a la información, según denunció este martes un grupo que vigila la transparencia del gobierno.

El “Proyecto de Integridad de la Web” de la “Fundación Sunlight” dijo hoy en un informe que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) eliminó a finales de 2017 y “sin previo aviso” una página de su portal en la web que detallaba los contactos de 22 funcionarios de la cúpula de la agencia federal.

La página contenía datos como nombres, títulos, teléfonos y correos electrónicos de los 22 funcionarios en varias oficinas y divisiones de la ORR, lo que permitía fácil acceso al liderazgo, incluyendo el director de la agencia, Scott Lloyd.

En el contexto de la política de “tolerancia cero” en la frontera, que desde mayo pasado permitió la separación de 2,551 niños de sus padres, la eliminación de esa página es preocupante porque tanto las familias afectadas como los periodistas han tenido dificultades para obtener información de los casos, explicó la Fundación.

En la cobertura de esta crisis y el manejo de la reunificación de familias, los medios de comunicación han tenido que depender “de canales de comunicación no fiables”, por la falta de un contacto directo con la ORR, argumentó.

Gracias a los avances de la tecnología, la página web en cuestión, con todos los contactos del directorio de ORR, puede verse aún en los archivos de internet.

No hay secretismo, dice HHS

Consultada hoy por este diario, una portavoz de HHS, Caitlin Oakley, negó que el gobierno haya intentado ocultar o negar acceso a información de la agencia.

Según Oakley, se trató de una “reorganización” de la página web en el marco de una actualización de la Administración para Niños y Familias (ACF), con el objetivo de que los individuos pudiesen enviar sus preguntas “a través de correos electrónicos y números telefónicos que son monitoreados” por el personal.

“Cualquier sugerencia de que existe una correlación entre esta acción y la política de ´tolerancia cero´ sería totalmente imprecisa”, afirmó Oakley.

HHS confirmó que la página del directorio de ORR fue eliminada el 23 de octubre de 2017, al igual que otras páginas de ACF, y todas éstas fueron reemplazadas con información centralizada bajo la categoría de “Contáctenos” (“Contact us”).

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el pasado 20 de junio que frenó la separación de familias con menores después de que un juez federal en San Diego (California) fallara a favor de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en una demanda para impugnar esa política.

A raíz de la orden del juez Dana Sabraw, la Administración Trump ha tenido que reunificar a esas familias, pero no cumplió con los dos plazos que impuso el juez, argumentando que muchos padres no reunían los requisitos de reunificación, no estaban localizables, u “optaron” por dejar a sus hijos en EEUU.

El proceso ha sido difícil y caótico, especialmente para niños que permanecen en los albergues de ORR porque sus padres ya fueron deportados, o no tienen otros familiares en este país.

La Fundación dijo en un blog que la ORR, que ya antes de la crisis migratoria carecía de recursos adecuados, ha estado bajo los reflectores por su escasa transparencia con el público.

No está claro si la agencia violó una ley federal que exige que las dependencias del gobierno federal informen al público con suficiente tiempo sobre cualquier cambio o eliminación de datos.

En declaraciones a este diario, Rachel Bergman, directora del “Proyecto de Integridad de la Web”, explicó que el público necesita acceso a información veraz sobre las operaciones del gobierno, y la eliminación de la página sin previo aviso o explicación es preocupante porque refuerza la imagen de secretismo.

El público puede contactar al Centro Nacional de Llamadas de ORR a través de la línea telefónica 1-800-203-7001, o sus correos electrónicos son information@ORRNCC.com y UACProgram@acf.hhs.gov