¿’Mira Quién Baila’ de Univision está arreglado? Rosie Rivera reacciona

El concurso de baila ha generado gran polémica desde su inicio

Rosie Rivera quedó nuevamente sentenciada en “Mira Quién Baila” y está en riesgo de salir de la competencia. Esta vez, la hermana de Jenni Rivera se debate la vida dentro del programa al lado de la actriz de telenovelas, Irina Baeva.

Como todos los años, el programa ha generado polémica, especialmente entre los participantes que a veces sienten que los jueces no son justos a la hora de las críticas.

Mike Bahía, quien fue eliminado la semana pasada, hizo fuertes declaraciones en pleno programa sobre la forma de como se retratan a algunos concursantes.

“No tuve la fortuna de ver el programa pasado, pero vi un contenido que no me hizo sentir feliz de estar aquí. Estoy hablando de las tomas que vimos de una de nuestras compañeras que se estaba sintiendo frustrada y eso fue mostrado al aire. Pienso que eso constituye bullying, algo que está matando a nuestra sociedad hoy en día”, expresó.

Rivera es una de sus compañeras que apoya a Mike y está de acuerdo de lo que dijo al aire.

“Yo amo a Mike. Incluso cuando escuché a Mike estábamos detrás de cámaras gritando de alegría porque yo estoy cien por ciento de acuerdo con él. Si lloramos, si me enojo, si me frustro, obvio lo pueden sacar como dijo el señor Poza, pero no sacan las cosas bonitas, los abrazos, los ‘Lo hiciste muy bien’, esos momentos que te sale bien el paso y te da alegría. Quisiera que también sacaran eso”, dijo Rivera al programa “Despierta América”.

Pero algo de los que algunos concursantes se han quejado es del favoritismo que hay por ciertas estrellas y la propia Rosie pone en duda si está ya arreglado el programa.

“A veces estás es una competencia y sientes que hay favoritismo la verdad, pero tienes que seguir adelante. Yo quiero quedarme enfocada en mi, es todo lo que puedo controlar. Talvez hay favoritismo, talvez hay algo que está arreglado, me entra a la mente. Lo he dicho, se lo he dicho a los productores incluso fuera de cámara. Yo soy muy abierta, soy honesta y cuando siento algo lo digo. Sí lo he sentido”, contó.