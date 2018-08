La lista de los mejores hospitales en EEUU en este 2018

U.S. News & World Report dio a conocer la lista de los mejores centros de salud que hay actualmente en el país, dominando la Clínica Mayo

Hay millones de personas en este país que se preocupan por su salud, así que como cada año, U.S. News & World Report llevó a cabo su investigación para dar a conocer, como cada año, cuáles son los mejores hospitales, según la especialidad que necesitas atenderte.

Para poder hacer el listado, se U.S. News evaluó el desempeño de los hospitales de la nación en 16 áreas de especialización compleja, calificando las innovaciones, así como los procedimientos de rutina y cómo atienden cuestiones básicas.

Cerca de 5 mil centros fueron evaluados y en seguida te dejamos a los hospitales que ocuparon los primeros tres sitios, de acuerdo a la especialidad.

Los mejores hospitales de EEUU en 2018

Cáncer

1. University of Texas MD Anderson Cancer Center

2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

3. Mayo Clinic

Cardiología

1. Cleveland Clinic

2. Mayo Clinic

3. Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai

Diabetes y endocrinología

1. Mayo Clinic

2. Johns Hopkins Hospital

3. Massachusetts General Hospital

Otorrinolaringología

1. University of Michigan Hospitals-Michigan Medicine

2. Stanford Health Care-Stanford Hospital

3. University of Iowa Hospitals and Clinics

Gastroenterología

1. Mayo Clinic

2. Cleveland Clinic

3. Cedars-Sinai Medical Center

Geriatría

1. Mayo Clinic

2. Johns Hopkins Hospital

3. Mount Sinai Hospital

Ginecología

1. Mayo Clinic

2. University of Michigan Hospitals-Michigan Medicine

3. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Nefrología

1. Mayo Clinic

2. Cleveland Clinic

3. Johns Hopkins Hospital

Neurología y neurocirugía

1. Mayo Clinic

2. Johns Hopkins Hospital

3. UCSF Medical Center

Oftalmología

1. Bascom Palmer Eye Institute-University of Miami

2. Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University Hospital

3. Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Hospital

Ortopedia

1. Hospital for Special Surgery

2. Mayo Clinic

3. Cleveland Clinic

Psiquiatría

1. McLean Hospital

2. Massachusetts General Hospital

3. New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell

Neumología

1. National Jewish Health, Denver-University of Colorado Hospital

2. Mayo Clinic

3. Cleveland Clinic

Rehabilitación

1. Shirley Ryan AbilityLab (formerly Rehabilitation Institute of Chicago)

2. Spaulding Rehabilitation Hospital, Massachusetts General Hospital

3. TIRR Memorial Hermann

Reumatología

1. Johns Hopkins Hospital

2. Cleveland Clinic

3. Hospital for Special Surgery, New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell

Urología

1. Cleveland Clinic

2. Johns Hopkins Hospital (tie)

3. Mayo Clinic (tie)