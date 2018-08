Listos para trabajar por un cambio verdadero

Carta abierta al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebradt, y Alejandro Encinas

Los migrantes, seguimos siendo mexicanos comprometidos a nuestra nación. Esta es una idea que se conoce ampliamente, pero nunca se dice por la dualidad política que constantemente tenemos que manejar. Miles de nosotros hemos migrado por necesidad; forzados a dejar nuestro país natal. Ya sea que huimos la violencia, la pobreza, o la corrupción política, aquellos de nosotros viviendo en el exterior somos parte de una clase enorme de refugiados económicos que hemos tratado de escapar de un país dividido por el conflicto, pero nunca hemos dudado en nuestro compromiso hacia México y nuestras familias.

Nuestros valores siguen firmes en contra de la corrupción, la injusticia, y la discriminación de cualquier tipo. Hemos visto y experimentado esto en carne propia. La historia y realidad nos ha empujado fuera de nuestro país y en el proceso ha limitado a muchos de nosotros la oportunidad de participar políticamente en ambos lados de la frontera.

Ahora, con su victoria y la confianza que el pueblo le otorgó, Usted tiene una oportunidad sin precedente de transformar el país en uno mucho más transparente, en una nación menos corrupta que puede encaminar a México hacia la prosperidad. Un México donde sus ciudadanos juegan un papel activo en la democratización y fortalecimiento de sus instituciones es uno que asegura un profundo compromiso en su futuro y prosperidad colectiva.

Por años, con mucho orgullo me he dedicado a avanzar a nuestra comunidad mexicana. Como Directora Ejecutiva del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM) he trabajado y colaborado con decenas de Federaciones y Clubes representando a miles de mexicanos en los Estados Unidos. Por años hemos trabajado cercanamente con los consulados mexicanos y organizaciones de derechos de los migrantes para defender a nuestros compatriotas de políticas inhumanas y deportaciones injustas que han aterrorizado a nuestras comunidades. En California solamente, somos 14 millones de Latinos, la gran mayoría descendientes de mexicanos. Entendemos nuestra función y nuestro propósito. Es por eso que estamos dispuestos a colaborar y apoyar durante este proceso de planeación y transición.

Estamos muy interesados en apoyar en asuntos que avancen la visión y un plan de acción necesario que responda a las necesidades de la comunidad migrante mexicana; particularmente la comunidad indocumentada y las más vulnerables.

Creemos que hay beneficio en incluir las voces de los miles, sino es que de millones de mexicanos que desean participar y apoyar un proceso realmente democrático.

En los Estados Unidos, las voces de las comunidades migrantes son constantemente silenciadas y marginadas. Para tener un entendimiento de los retos que la comunidad mexicana enfrenta todos los días, les solicitamos que integren a los migrantes en este proceso de transformación quienes seguimos siendo mexicanos completamente comprometidos.

Anabella Bastida es la Directora Ejecutiva del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM)