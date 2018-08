Tachan de ‘copia barata’ a nuevos protagonistas de ‘El Señor de los Cielos’ de Telemundo

En la ausencia de Rafael Amaya, Matías Novoa ha dado vida al personaje central

Rafael Amaya ha estado fuera de “El Señor de los Cielos” debido a una enfermedad que le impidió seguir grabando la serie. Los productores de Telemundo optaron por poner al personaje de Aurelio Casillas en coma y en su lugar le dieron importancia a otros personajes.

El que se podría decir que es el nuevo protagonista es Amado Leal, “El águila azul”, hermano de Casillas. Matías Novoa da vida al personaje y no ha sido recibido del todo bien ya que muchos piensan que es un reemplazo a Amaya.

Esta semana Amado Leal y Diana (Isabella Castillo) han dado rienda suelta a la pasión y varios comentarios han dicho que es una “copia barata” de Aurelio y Mónica Robles (Fernanda Castillo).

“Qué flojera me dan. Me avisan cuando despierte Aurelio Casillas y no su copia barata”, escribió el fan sobre la pareja protagónica.

“Creo que a mi y a muchos que ven ‘El Señor de los Cielos’, nos da un poco igual estos dos personajes nuevos. Lo que la gente quiere es a Aurelio, no estar viendo pen*****as”, opinó otro usuario en Twitter.

“Sin Aurelio Casillas esta serie no vale nada. Ya me cansé de ver….”, escribió otro seguidor.

“Pues ya es el nuevo Aurelio, el nuevo ‘Señor de los Cielos’, y ella es la nueva Mónica”, observó otro fan.

