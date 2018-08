Aretha Franklin, la Reina del Soul, muere a los 76 años

Perdió la batalla contra el cáncer

Aretha Franklin, conocida mundialmente como la Reina del Soul, murió a los 76 años en su casa de Detroit, Michigan, luego de una larga batalla contra el cáncer.

Su publicista informó a los medios de comunicación que la cantante dejó este mundo el martes rodeada de sus familiares y amigos.

La ganadora de 18 premios Grammy se encontraba retirada de los escenarios desde 2017 cuando actuó por última vez en Filadelfia. Sus actividades públicas habían disminuido considerablemente desde que fue diagnosticada con cáncer en 2010, aunque nunca lo reconoció públicamente.

“Este será mi último año. Estaré grabando, pero este será mi último año de conciertos. Esto es todo”, expresó en una entrevista en 2017.

“Me siento muy enriquecida y satisfecha con la procedencia de mi carrera y dónde se encuentra”, reconoció.

Además de los reconocimientos musicales, Aretha fue condecorada con la “Medalla de la Libertad” por los Estados Unidos.

La revista Rolling Stone consideró a la nacida en Memphis, Tennessee, como “la mejor cantante de todos los tiempos”, en un gesto secundado de forma casi unánime por los críticos. ‘Respect’, ‘(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ y ‘I Say a Little Prayer’, son algunos de sus éxitos más emblemáticos. Se trata de la primera mujer que accedió al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Aretha vendió a lo largo de su prolífica carrera 75 millones de discos y a pesar de su enfermedad, se dio tiempo para grabar su último material titulado ‘A Brand New Me’.