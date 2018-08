Dicen que la enviaron a prisión en Dubai por tomar vino, pero algo no cuadra

Dentista alega que la arrestaron en el aeropuerto junto a su hija menor sin razón justificada, pero hay otras versiones

Luego de pasar tres días encerrada con su hija de cuatro años en una cárcel de Dubai y un mes de arresto domiciliario por, supuestamente, tomar vino en un vuelo, la dentista Ellie Holman catalogó su experiencia como “inhumana” e “irreal”.

La madre de 44 años, residente en Kent, Inglaterra, fue arrestada cuando arribó a ese emirato bajo la supuesta alegación de que estaba borracha.

A Holland, que finalmente obtuvo su libertad este domingo, el gobierno de ese reino árabe la despidió con un ramo de flores, comida para sus hijos y el costo del vuelo de vuelta a Inglaterra.

Pero lo anterior no parece que vaya a subsanar las humillaciones que dice haber recibido en prisión.

La doctora, de origen iraní que creció en Suecia, dijo que la escupieron, le jalaron el cabello y tuvo hasta miedo de ser violada.

“Estas cuatro semanas han sido un infierno para mí y mi familia”, dijo al Daily Mail.

“Me fui a unas vacaciones con mi hija menor a visitar un país que amo y terminé en la cárcel”, agregó.

Holman indicó que aún no cree lo que le pasó.

“Es como una experiencia fuera de este mundo. Todavía no puedo creer que pasé tres días en la cárcel. Yo nunca he tenido problemas en mi vida y terminé en una celda con otras 30 mujeres. Es irreal. Me siento que desperté de una pesadilla”, argumentó.

Pero no todo está claro sobre las denuncias de Holman, porque, aunque la mujer alega que la razón por la que la arrestaron fue el alcohol, luego reconoció que no debió haber grabado con su celular a uno de los oficiales que intervino con ella.

Por otro lado, las autoridades sostienen que la mujer utilizó un pasaporte expirado para entrar al país y que insultó a los oficiales. En ningún momento mencionan el supuesto altercado por la bebida.

Reportes de medios locales, plantean, que la mujer suministró tratamientos ilegales de Botox en los Emiratos Arabes Unidos.