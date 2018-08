Tendría ‘La Casa de las Flores’ segunda temporada en Netflix

El creador de la serie, Manolo Caro, está dispuesto a continuar la historia

La serie “La Casa de las Flores“, protagonizada por Verónica Castro, ha sido todo un éxito para Netflix e inspirado numerosos memes y hasta un reto viral. Todo esto ha iniciado un cuestionamiento entre fans si habrá una segunda temporada de la producción creada por Manolo Caro, a quien si le gustaría continuar contando la historia de la familia.

“No lo voy a negar, me encantaría hacerla“, contó el director a Quién. “Es una locura lo que está pasando, si mañana me dicen de una nueva temporada, yo feliz la hago. Simplemente al crear una serie, la haces pensando que los personajes tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades”.

El también escritor de la serie sabe que sería complicado volver a reunir al elenco para una secuela y Verónica Castro ya dijo que no haría otra temporada porque su personaje cumple su ciclo.

“Virginia es un personaje que no vamos a dar ningún spoiler, pero tiene un principio y un final en esta temporada. Adoro con locura a Verónica y sé que tiene muchas ganas de hacer otras cosas, de reinventar lo que está haciendo”, afirmó Caro.

De acuerdo a Manolo, la plataforma digital no le ha pedido hacer una segunda temporada pero él está contento con el resultado de la primera.

“Si mañana me hablan para decirme que se acabó ‘La Casa de las Flores’, también me quedaría con un buen sabor de boca porque, está mal que yo lo diga, pero hemos tenido éxito y estamos disfrutando este momento. Primero el network tendría que anunciar la temporada”, añadió.