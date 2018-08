Facebook: La historia de cómo una caja de cerveza evitó un suicidio desde puente de Minnesota

Y unas palabras...

Una conversación a fondo junto con una caja de cervezas fueron los instrumentos utilizados por dos repartidores en Minnesota para evitar el suicidio de un hombre.

Este miércoles, Jason Gable y Kwame Anderson, transitaban cerca del puente de la calle Earl en St. Paul cuando vieron al hombre pegado a la parte externa de la cerca del pasadizo.

Mientras lo grababan, le preguntaron si estaba bien. Desde ese momento comenzó una conversación en la que Anderson empleó las técnicas utilizadas por el actor Denzel Washington en la película “Inside Man”.

Poco a poco fue ganándose la confianza del “suicida” y a preguntarle sobre lo que le inquietaba.

“Oye, ¿que estás haciendo?”, empezó preguntando el repartidor según relató a “Pioneer Press”. “Si estás pensando en saltar, no tienes que saltar”, continuó.

A lo que el hombre contestó: “Tú no me conoces, a ti no te importa. ¿Por qué estás tratando de salvarme?”, dijo el hombre de 29 años. “Si no me importara, no estaría aquí ahora”, replicó Anderson.

“Si vienes hasta acá, ¿te gustaría tomar una cerveza conmigo y hablar de lo que te pasa?”.

El trabajador sacó, entonces, una caja, abrió una cerveza y le dijo: “Tengo una caja de Coors Light para ti. Sígueme”

Lentamente, el hombre se movió a lugar seguro.

Anderson compartió en Facebook fotos y videos del rescate, acción que usuarios de la red han estado elogiando en las pasadas horas.