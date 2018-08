Comediante de Televisa despotrica contra Omar Chaparro y Paul Stanley

Israel Jaitovich hace tremendas declaraciones sobre sus compañeros actores

Israel Jaitovich tiene fama de malhumorado y de pocos amigos, y vaya que si lo es, pues a continuación lo comprueba hablando mal de Omar Chaparro, lea de qué manera lo hace:

“Yo tengo el valor de decir que no tengo la simpatía de Omar Chaparro, pero tengo más talento que él; es muy diferente el talento que la simpatía. Lo muestra que puedo mantener un programa desde hace 11 años y Omar Chaparro nunca ha sido productor de un programa, que he encontrado la fórmula de renovación, que tengo un equipo de escritores importante, que soy eficiente y Omar no es nada de eso”, declaró.

Y por si fuera poco, el comediante también opinó sobre el trabajo de Paul Stanley: “Yo considero que internamente le echan muchas porras a Paul Stanley, internamente en Televisa, pero externamente no es la verdad, para la gente no representa eso y el resultado es lo que pasó con su programa. También creo que internamente a mí no me echa portar Televisa, más sin embargo, externamente ahí está mi millón trescientas mil personas a las 12 de la noche, cuando es un rating que ya quisiera ‘Hoy’”, comentó.

Por último, reconoce que tiene una imagen de pocos amigos: “El hecho de que tengo una apariencia mamona, porque la tengo, puede ser; puede ser que tenga una cara de enojado y que eso haga pensar o ver o reflejar al espectador una no simpatía o no identificación; pero repito, eso no tiene nada que ver con el talento. Si así, con cara de perro tengo once años al aire, que sería si no la tuviera”, finalizó.