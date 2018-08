Supuesto terrorista apuñala a su madre y hermana en suburbio de París

#Trappes : le profil de l'assaillant est plus celui d'un déséquilibré aux antécédents psychiatriques que celui d'un engagé répondant aux ordres d'une organisation terroriste.

Je veux redire ma gratitude et ma confiance aux forces de sécurité et secours mobilisées. pic.twitter.com/oW8HJDU5Pz

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) August 23, 2018