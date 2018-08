Cómo saber si es seguro consumir comida que ya ha vencido

Congela tus alimentos. “Congelarlos es una excelente manera de detener el proceso de envejecimiento y prolongar la vida de los alimentos que de otra manera podrían echarse a perder o ser desechados”, dice Tyler Lark, PhD, un investigador de residuos de alimentos en el Gibbs Land Use and Environment Lab (Laboratorio de Medio Ambiente y Uso de la Tierra de Gibbs). Los alimentos congelados no se arruinarán porque las bacterias y otros patógenos no pueden crecer en temperaturas congeladas. Esto incluso aplica a la leche, el pan, el queso y los huevos crudos (rompe el cascarón y bátelos ligeramente primero).