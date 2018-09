Clarissa Molina de “El Gordo y la Flaca” sorprende con sus curvas en traje de baño

☀️ P A R A D I S E 🌴 Aprovechando momento libre para recargar energías! Qué tal su sábado? #agradecida #clarissamolina #orange @aquarelard #goodvibesonly 📸 @geraldstylist

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) on Sep 1, 2018 at 2:47pm PDT