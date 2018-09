Guía de compras en supermercados y tiendas

Ya sea debido a una mayor cantidad de opciones de compra o una menor tolerancia a las tiendas de abarrotes que no satisfacen sus necesidades, los consumidores son menos leales a cualquier tienda minorista de alimentos que lo que eran antes. En cambio, están escogiendo aprovechar las fortalezas particulares de los vendedores. Cada mes, el 68% de los estadounidenses compra en 5 o más tipos de tiendas minoristas de alimentos: tiendas de conveniencia, supercentros de descuento, mercados de productos agrícolas, tiendas especializadas o de alimentos naturales, supermercados y autoservicios mayoristas. Además, podrían visitar más de uno de estos tipos de tienda, según Hartman Group, una empresa de consultoría de la industria de alimentos y bebidas en Bellevue, Washington.

Una cornucopia de opciones

Los expertos dicen que los supermercados que se han asentado en diversas comunidades están luchando por competir en este entorno competitivo. A quienes les está yendo bien son a las tiendas prémium, como Wegmans, las tiendas especializadas, como Trader Joe’s y las tiendas de descuento, como WinCo. “Los supermercados tradicionales están atorados en el medio”, dice Laurie Demeritt, CEO de Hartman Group.

Qué tienda obtuvo nuestras calificaciones más altas

Las preferencias de los miembros de Consumer Reports reflejan estas tendencias. Pero el precio es y siempre será un gran factor de motivación. Las tiendas de comestibles con los puntajes más altos en precios competitivos están, en su mayoría, cerca de la cima de nuestras calificaciones. Una de esas tiendas, Woodman’s, que opera en Illinois y Wisconsin, brinda ahorro en costos al vender determinados artículos a granel.

Los vendedores en línea están progresando

Las tiendas de comestibles en línea todavía representan una porción modesta del mercado; en los Estados Unidos solo el 28% de los hogares encuestados a principios de 2018 reportaron que compraban alimentos y bebidas de tiendas minoristas de comestibles en línea al menos ocasionalmente, de acuerdo con una investigación del Food Marketing Institute, un grupo de la industria de venta de alimentos, y el Hartman Group. No obstante, mientras el uso de tiendas de comestibles en línea de los millenials se ha estabilizado en los últimos dos años (el 43% de los encuestados [y, entre ellos, el 58% con niños] usan los servicios al menos ocasionalmente), el interés aumenta entre los compradores mayores. El 29% de la generación X, por ejemplo, dice que compran alimentos en línea al menos ocasionalmente, frente al 17% que dio esa respuesta en 2015. El 50% de la generación “madura” (en general, los consumidores de 70 años o más) ahora realiza compras en línea al menos ocasionalmente, en comparación con apenas el 5% en 2015.

Amazon es, por mucho, el mayor vendedor en línea. En 2016, los consumidores usaron los canales de alimentos y bebidas de Amazon (incluso Amazon Prime y Amazon Pantry para productos envasados ​​y AmazonFresh para alimentos frescos y no perecederos) más que cualquier otra tienda minorista de comestibles en línea, dice Cowen, una firma de investigación de inversiones. AmazonFresh encabeza nuestras clasificaciones de satisfacción de 4 tiendas de comestibles en línea, aunque sus competidores, Instacart, Peapod y FreshDirect, le siguen muy de cerca en la clasificación.

Ahorra con tácticas de compra

Reducir tu factura de productos comestibles es fácil con un poco de imaginación y planificación. Por ejemplo, si solo necesitas algunos artículos cuando realizas compras, evita el carrito y considera usar una cesta de mano; los compradores que llevaron carritos grandes compraron más que los que circulan con carritos pequeños o regulares, según un estudio de Cornell University Food & Brand Lab. También puedes ahorrar al entender cómo las tiendas intentan manipularte y si adaptas tus patrones de compra:

Compra en sentido de las manecillas del reloj

La mayoría de las tiendas tienen su entrada principal en el lado derecho y los clientes tienden a moverse en sentido antihorario, al empujar el carro con la mano izquierda y recoger comida con la derecha, dice Paco Underhill, CEO de Envirosell, una empresa de investigación y consultoría con sede en Nueva York que se enfoca en el comportamiento del consumidor. Cuando los investigadores compararon a los compradores con personas que entraron por la entrada de la izquierda y compraron en sentido horario, descubrieron que la gente en sentido horario gastó $2 menos por recorrido, en promedio.

Cuidado con las “exhibiciones llamativas”

Estas exhibiciones y estantes que se curvan o sobresalen en un pasillo llaman la atención y hacen que la mercancía sea más tentadora. Los supermercados están organizados para reducir la velocidad con el fin de que compres más.

No supongas que hay una oferta al final del pasillo

Cuando llegues al final de un pasillo, no busques automáticamente los productos exhibidos. “Existe la suposición de que lo que está en el extremo es una oferta, pero por lo general no es cierto”, dice Underhill. “Es donde varios fabricantes pagan por el privilegio de tener una exhibición secundaria de sus productos”. El seguimiento del precio de los artículos comúnmente comprados durante algunas semanas puede ayudarte a discernir cuándo una oferta realmente es conveniente. Y, cuando hay una oferta, las tiendas de comestibles a veces reestablecen las puntas del pasillo y otras exhibiciones de alto perfil con artículos de venta el día antes de que entre en vigencia el precio más bajo (pero sin los carteles nuevos). Si tomas un producto y te vas demasiado temprano, pagarás el precio completo. Eso le sucedió a uno de nuestros informantes.

Revisa dos veces el recibo

Cuando se escanea un artículo con un precio incorrecto, la Comisión Federal de Comercio recomienda que los comerciantes ofrezcan a los consumidores una recompensa, como por ejemplo darles el artículo gratis si hay un cargo en exceso. Algunas cadenas lo hacen, pero es posible que tengas que quejarte enérgicamente. Notifica los errores de precios frecuentes a la FTC, al fiscal general de tu estado o a tu oficina local de derechos del consumidor. Los infractores reincidentes pueden ser multados.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.