VIDEO: Estudiante huye de la lluvia y muere electrocutado, una mujer rescata a dos menores

Sus dos compañeros que trataron de auxiliarlo están hospitalizados

MÉXICO – Un estudiante de 12 años murió luego de recibir una descarga eléctrica tras las intensas lluvias que se registraron en el estado de Nuevo León, al norte del país, fronterizo con Estados Unidos.

Según noticieros Televisa, otros dos estudiantes resultaron heridos al recibir también descargas eléctricas.

Los hechos fueron captados por una cámara de videovigilancia, donde se observa la calle inundada, y de pronto aparece un estudiante, que fue identificado como Juan Pablo de 12 años, que camina en busca de refugio y toca un poste de donde recibe una descarga eléctrica, de inmediato cae inconsciente al agua.

Al verlo, sus dos compañeros de escuela trataron de auxiliarlo, pero corren la misma suerte, ya que de la misma manera tocan el poste y reciben descargas eéectricas y caen inconscientes al agua.

El primero en acudir al apoyo de Juan Pablo fue Saúl y después Brando, ambos de 14 años.

Una vecina, que estaba casi frente a ellos no dudó en ir en su auxilio, con esfuerzo pudo sacar a los jóvenes.

“Los muchachos se estaban electrocutando y tuve que asistir a ayudarlos porque se estaban ahogando y era muy impresionante ver a los niños así, entonces al primero que saque reaccionó y se fue corriendo y se desplomó y se fue gritando ayuda”, comentó a Televisa Stefany Garza, la mujer que se ha convertido en una heroína para los familiares de los estudiantes.

Aunque lamentablemente, en el hospital murió Saúl.

Stefany dice que no dudó en apoyar a los estudiantes, a pesar de que su vida también corría peligro.

“También me estaba electrocutando, pero eran más mis ganas de quererle ayudar a los niños, no pude dejarlos solos a ellos, y mucha gente vio y le valió, o sea los dejaron a su suerte y no puede más que meterme yo por ellos”,declaró la mujer.

Hasta el momento no se han emitido ningún tipo de declaración.