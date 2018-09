Funciones imprescindibles de un auto: no conduzcas sin ellas

Hoy en día los compradores de autos tienen una variedad vertiginosa de opciones, paquetes y accesorios para elegir. Existe una gran tentación de aprovecharlos todos, pero los costos se suman rápidamente.

Los expertos de CR han reunido una lista de características claves a considerar, que oscilan entre la seguridad y la comodidad. Igual de importante: hemos marcado los artículos con costo adicional que se pueden evitar.

Características imprescindibles

Funciones de seguridad avanzadas (en orden de importancia para CR)

Frenado automático de emergencia: aplica los frenos de forma automática para evitar un choque o reducir la fuerza de un impacto.

Advertencia de choque frontal: proporciona advertencias visuales o auditivas para alertar al conductor de que un choque puede ser inminente.

Advertencia/alerta de punto ciego: produce una notificación visual o auditiva si un vehículo se encuentra en los costados del automóvil, en los que el conductor no puede ver fácilmente.

Advertencia de tráfico transversal trasero: notifica al conductor que un objeto o vehículo fuera del alcance de la cámara trasera podría estar moviéndose en el camino del automóvil.

Asistencia para mantener el carril: proporciona una dirección correctiva o frena cuando el automóvil cruza las marcas del carril sin que el conductor active las direccionales.

Características de conveniencia

Perillas para volumen, ajuste y potencia para el sistema de audio: preferimos perillas físicas, ya que los controles solo de pantalla táctil para estas funciones son una distracción al conducir.

Espejos diurnos/nocturnos automáticos: ayudan a evitar la distracción del conductor de las luces brillantes en el espejo retrovisor.

Asiento del conductor con soporte eléctrico lumbar ajustable en altura: estos tienen una mayor gama de ajustes que los manuales y ayudan a reducir la fatiga.

Considera evitar esto

Ruedas más grandes: Las ruedas más grandes opcionales, a menudo, dan como resultado una conducción más rígida, menos cómoda y pueden ser más costosas de reemplazar cuando se dañan.

Sistemas de navegación integrados: Suelen ser costosos. En su lugar, usa Android Auto y Apple CarPlay, que permiten a los conductores acceder directamente a las aplicaciones de mapas de los teléfonos inteligentes.

Unidades de entretenimiento traseras: las tabletas relativamente baratas pueden almacenar películas, libros y juegos y, la mayoría de los vehículos más nuevos, tienen enchufes USB traseros para mantenerlos cargados. Eso hace obsoletos los costosos sistemas de DVD.

Nota del editor: este artículo también aparece en la edición de octubre de 2018 de la revista Consumer Reports.

