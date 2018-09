¡Televisa en peligro! Salen más productores de telenovelas

Productores de títulos como "La Usurpadora" y "Lo que la vida me robó" han quedado fuera

La situación en Televisa sigue siendo difícil y las crisis económica continua dejando a grandes productores de telenovelas fuera de la empresa. Hace algunos días se confirmó que MaPat, quien produjo títulos como “Luz Clarita” y “María Belén”, salía de la televisora después de que no se le renovara su contrato de exclusividad.

La empresa ha optado por no ofrecer contratos a productores para retener sus servicios como lo hizo durante muchos años. Ahora los productores serán contratados por proyectos, si es que desean desarrollar una idea en Televisa.

Esa misma mecánica se ha ejercido con talento que antes no podía aparecer ni trabajar en otra televisora si es que tenían un contrato que los ataba a la exclusividad.

La periodista Ana María Alvarado reveló los nombres de otros productores que habían quedado fuera de la empresa que incluyen a Carlos Moreno, Ignacio Sada Madero, Salvador Mejía y su esposa Nathalie Lartilleux.

Moreno realizó títulos como “En nombre del amor” (2008), “Cuando me enamoro” (2010), “Amor Bravío” (2012), “A que no me dejas” (2015), “Mujeres de negro” (2016) y finalmente “Y mañana será otro día” (2018).

Leticia Calderón, quien trabajó con Moreno en varias telenovelas, le dedicó unas sentidas palabras en Twitter.

“Hoy comienza una nueva etapa para mi querido productor y amigo Carlos Moreno Laguillo, productor que creyó en mi como actriz, pero sobre todo me entendió como mamá. Siempre agradecida contigo, con tú bella familia y con tú maravilloso equipo“, escribió.

Hoy comienza una nueva etapa para mi querido productor y amigo @cmlaguillo. Productor que creyó en mi como actriz pero sobretodo me entendió como mamá. Siempre agradecida contigo,con tu bella familia y con tu maravilloso equipo. — Leticia Calderon (@letyca79) September 3, 2018

Ignacio Sada Madero realizó títulos como “La Intrusa” (2001), “Un refugio para el amor” (2012), “Mi adorable maldición” (2017) y recientemente “Sin tu mirada” (2017).

Nathalie Lartilleux trabajó telenovelas como “Cuidado con el ángel” (2008), “Corazón indomable” (2013), “La gata” (2014), “Un camino hacia el destino” (2016) y “El vuelo de la Victoria” (2017).

Salvador “Chava” Mejía era el director del área de telenovelas hasta hace poco y creó algunas de las historias más emblemáticas de los últimos años como “Esmeralda” (1997), “La usurpadora” (1998), “Abrázame muy fuerte” (2000), “La madrastra” (2005)y “Fuego en la sangre” (2008). En los últimos años Mejía dejó de tener ese toque mágico y la calidad de sus producciones declinaron significativamente como “Corazón Salvaje” (2009), “Triunfo del amor” (2010), “La tempestad” (2013), “Lo imperdonable” (2015), “Amazonas” (2016) y por último “En tierras salvajes” (2017).

Otro de los productores que se dice están fuera son Nicandro Díaz que hizo telenovelas como “Gotita de amor” (1998), “Carita de ángel” (2000), “Destilando amor” (2007), “Soy tu dueña” (2010), “Amores verdaderos” (2012), e “Hijas de la luna” (2018).

Angelli Nesma quien realizo títulos como “María la del barrio” (1995), “Niña, amada mía” (2003), “Al diablo con los guapos” (2007), “Abismo de pasión” (2012), “Lo que la vida me robó” (2013) y “Tres Veces Ana” (2016), también dicen que perdió su contrato de exclusividad.

Con tantos creadores fuera de la empresa parece ser que ya no hay nadie dentro, pero aquí les ponemos la lista de los productores que hasta ahora conservarían su puesto en Televisa y ellos son: Giselle González (“Caer en tentación”), Roberto Gómez Fernández (“La jefa del campeón”), Carla Estrada (“Sortilegio”), Eduardo Meza (“Papá a toda madre”), Lucero Suárez (“Enamorándome de Ramón”), Juan Osorio (“Mi marido tiene familia”) y José Alberto Castro (“Por amar sin ley”).