Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

El Sol de México viene a complacer a sus seguidores de Los Angeles durante un fin de semana lleno de actividades teatrales y musicales

Jueves 6

Serie Throwback

La serie Throwback de El Capitan Theatre (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles), que termina el 23 de septiembre, presenta de hoy al domingo “Enchanted” (en la foto), una cinta dirigida por Kevin Lima. Luego, en los siguientes fines de semana se proyectarán películas como “The Absent Minded Professor”, “Flubber” y “Up”. Funciones 7 pm. Boletos $10; incluye una bolsa pequeña de palomitas y una bebida chica. Informes (800) 347-6396 y elcapitantickets.com.

Viernes 7

Noche de música

A la serie Free Friday Night Music del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) hay que llevar una cobija, un suéter, sillas y todo lo necesario para un picnic porque se trata de relajarse y estar listo para escuchar un buen concierto de jazz. La entrada al museo es gratuita para todos los residentes del condado angelino a partir de las 3 pm, así que se recomienda llegar temprano para aprovechar esta oportunidad. No se permite llevar alcohol u otro tipo de botellas al concierto. 6 pm. Gratis. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.

Sábado 8

Día familiar

Cada año, el Museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) realiza un festival familiar que incluye un sinfín de actividades de arte, música y presentaciones. En el de este año, que lleva como tema Kids for Peace, los asistentes podrán participar de una sesión de Baba the Storyeller, hacer una cobija bordada con Diedrick Brackens, pedir un deseo para el planeta y ponerlo en una red para pescar gigante con Carolina Caycedo, hacer un jardín que se mueve con Beatriz Cortez, bailar al ritmo del Lula Washington Youth Dance Ensemble o hacer un retrato para un ser querido con Shizu Saldamando. La música estará a cargo de Wild Dreams, y Noah James y Brendan Brandt tocarán sus ukuleles. 11 am a 3 pm. Entrada gratuita; no se necesita reservación. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.

Festival familiar en el Getty

El festival familiar que se efectuará en el Museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) tiene como inspiración la exhibición “Icons of Style: A Century of Fashion Photography, 1911–2011”. Los visitantes podrán bailar con música de toda una centuria así como ver esta exposición, que muestra el mundo de la moda, la imagen, el estilo, la belleza y la fotografía. Habrá una cabina de fotos en la que los participantes podrán tomarse instantáneas con las que luego podrán diseñar la portada de una revista así como otros talleres relacionados con la exhibición. Entrada gratis. 10 am a 5 pm. informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Carreras de patitos

El sábado y domingo, el Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) llevará a cabo las Rubber Ducky Races, que celebra por décimo año consecutivo. Los participantes podrán decorar y poner a “nadar” a sus patos de hule en el cauce del Interpretive Arroyo. Las carreras se efectuarán cada hora de 11 am a 4 pm, y habrá patitos a la venta en la tienda del museo. No se permite traer patos de fuera debido a que los organizadores se quieren asegurar de que todos los que se usen son de la misma forma y peso para que sea una competencia justa. Entrada $14. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

El Sol en concierto

El intérprete de música pop, Luis Miguel, sigue a todo lo que da con su gira internacional, y esta vez el foro en el que actuará es el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim), donde ofrecerá un solo concierto en el que interpretará muchos de sus éxitos. 8:30 pm. Boletos $155 a $500. Informes (800) 653-8000 y hondacenter.com.

Cine mudo

La Silent Treatment Film Series consiste en proyectar películas de la época del cine mudo tal y como se presentaban originalmente, con acompañamiento musical en vivo en una pantalla gigante. En esta ocasión, en el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) se verá “3 Bad Men”, un pintoresco Western dirigido por John Ford que se trata de tres bandidos que descubren que el padre de una joven fue asesinado por una peligrosa banda. Con George O’Brien, Olive Borden y Lou Tellegen. Se proyecta en 35 milímetros y con música interpretada por Cliff Retallic. Incluye entrada al museo. 2 pm. Boletos $14. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Domingo 9

Reggae de Argentina

Dread Mar I es un cantante argentino que interpreta reggae con un sonido nuevo y contemporáneo. Es considerado uno de los intérpretes más populares de Latinoamérica en su género y estará en la ciudad, en el teatro The Regent ( 448 S. Main St., Los Angeles) para presentar su nuevo material, “Caminarás caminos”. 9 pm. Boletos $22.50 por adelantado; $30 el día del show. Informes (323) 284-5727 y spacelandpresents.com.

Comedia latina

Además de ser uno de los artistas más requeridos para hacer voces en películas animadas de Hollywood, Gabriel Iglesias es uno de los intérpretes del género de comedia de situación más reconocidos y populares. Ofrecerá un show en el marco la Feria del Condado de Los Angeles, que se realiza en el Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona). ontará sus chistes, en los que hace referencia a su herencia latina y a su experiencia como hijo de una madre soltera que crió a seis niños. 7:30 pm. Boletos $44 a $54. Informes (909) 623-3111 y lacountyfair.com.

Miércoles 12

Concierto de Residente

El vocalista y líder de Calle 13, René Pérez, también conocido como Residente, trae al House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim) su US Tour 2018, en el que presentará su más reciente disco “Residente”, que grabó en 2017. Este material es también su primer álbum como solista. 8 pm. Boletos $39.30. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com.