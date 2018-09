Gatito es rescatado del interior del motor de un coche

No en vano dicen que los gatos tienen siete vidas

Un gatito pequeño y asustado fue rescatado después de que quedó atrapado en el interior del motor y la rueda de un auto en el este de Los Ángeles.

Cindy Juárez conducía al trabajo cuando se dio cuenta de que no estaba sola.

“Estaba doblando en la esquina cuando escuché un maullido. Pensé: ‘Dios mío, por favor no me digas que hay un gato debajo de mi auto'”, relató la mujer a ABC7.

Afortunadamente el gatito no estaba debajo del auto, sino que estaba muy metido en la rueda. Ella y su compañera de trabajo tomaron fotos de su pelaje a través de un pequeño agujero e intentaron alimentarlo por medio de una pajita. Un maullido débil les aseguró que el gato todavía estaba vivo.

Las mujeres comenzaron la odisea de rescatar al pequeño felino, pero no fue tarea fácil.

“Llamamos al departamento de bomberos y me dijeron que no podían hacer nada. Llamé al control de animales y me dijeron que no podían hacer nada. Dijeron que no sacarían animales del interior del automóvil”, dijo Irma González.

Probaron en el concesionario Mercedes-Benz, pero a pesar de que el automóvil está en garantía, la recuperación del gato no lo estaba.

“Los trabajadores de la concesionaria dijeron que no había mucho que pudieran hacer. Estaban dispuestos a desmantelar el automóvil para sacar al gato, pero a una tarifa alta”, dijo González.

Entonces fue cuando un hombre se acercó para ayudar. El amigo de la familia, Carlos Escobar, puso manos a la obra y con un puñado de herramientas comenzó la tarea de rescate.

Durante más de una hora estuvo trabajando. Al principio lo único que sacó fueron nueces, pernos y finalmente la ardua tarea dio frutos y el gatito quedó en libertad.

El pequeño gatito gris fue sacado del automóvil y rápidamente envuelto en una toalla.

“Es muy lindo. Ojalá pudiera quedármelo, pero mi madre es alérgica a los gatos”, dijo Juárez.

Ella eligió nombrar al gatito Milagros, ya que su rescate ha sido un verdadero milagro.