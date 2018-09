La acción de Trump que enfureció a Melania

Incluso la Primera Dama se negó a aparecer en televisión junto a su esposo

La primera dama Melania Trump se negó a aparecer en televisión junto a su esposo, el presidente Donald Trump, tras la publicación del famoso video de Access Hollywood en la que se jactaba de tocar, si quería, sexualmente a mujeres.

La revelación forma parte también del libro de Bob Woodward, “Fear”, sobre la Casa Blanca de Trump.

El video fue dado a conocer en octubre de 2016, a unas semanas de las elecciones presidenciales, y el equipo de campaña intentó un control de daños haciendo una petición especial a la Primera Dama: mostrarse junto a su esposo en televisión.

Sin embargo, Melania Trump estaba molesta por lo que había visto y escuchado.

“No haré eso”, dijo una exasperada Melania, reveló The Guardian, agregando que Woordward decribió el momento como incómodo y ella agitaba las manos con desdén. “¡De ninguna manera. No no no!”.

En el video, Trump dijo que podría simplemente “comenzar a besar” a una mujer que estaba a punto de conocer.

“Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (…). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (…). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo“, asegura Trump en la grabación entonces revelada por el Washington Post.

Es la primera ocasión que se revela la reacción de Melania sobre ese hecho que fue duramente criticado.