Puñetazos y malosos, Chivas y Pumas: lo que viene en la Bahía

Viernes 28 de septiembre

Noche de boxeo en el Oracle Arena

Regresa el boxeo a la Bahía después de una considerable ausencia. José “Bolivita” Uzcátegui, venezolano radicado en México y capaz de uno de los más letales derechazos en el pugilismo actual, es el campeón mundial de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo (IFB). “Bolivita” subirá al cuadrilátero a enfrentar a un rival todavía por definir, en lo que debe de ser un encuentro que golpe a golpe cimbre las paredes del Oracle. Uzcátegui ha ganado 27 peleas (23 por KO), ha perdido 2 y empatado 0. En la estelar de la noche y por el título vacante de peso gallo (Bantam), el mexicano Alejandro “Peque” Santiago se enfrentará al filipino Jerwin “Pretty boy” Ancajas. El récord de Santiago es de 16(7)-0-4, mientras que el “Pretty boy” muestra números de más respeto y ya ha sido campeón de esta división: 30(20)-1-1. Noche de boxeo espectacular en Oakland este viernes 23 de septiembre, desde las 4:30pm. Boletos en taquilla y en oraclearena.com.

Domingo 30 de septiembre

Cafés vs Raiders en el Coliseo

Qué curiosa la vida, las vueltas que da y nunca deja de sorprendernos: hace unos años Hue Jackson tomó las riendas de los Raiders y en su primer año estuvo a punto de llevarlos a playoffs, de no ser porque los Leones les echaron a perder los planes. Jackson fue coach y gerente general a la vez, pero cuando los Raiders contrataron a Reggie McKenzie, este despidió de inmediato a Jackson con tan sólo una temporada con el equipo (y lo reemplazó con el nefasto Dennis Allen). Seis, siete años después, Jackson visita la Bahía como entrenador en jefe de los Cafés de Cleveland y McKenzie ha sido eclipsado y relegado por la llegada al equipo de Jon Gruden, en quien la directiva confía ciegamente lleve a los de negro y plata al soñado campeonato de la NFL. Prueba de ello es que Gruden, quien tiene un sistema de trabajo muy a la vieja usanza de “aquí sólo mis chicharrones truenan”, se encaprichó y no le dio a uno de los mejores jugadores defensivos en la liga, no sólo en su equipo, el dinero que quería y los Raiders se vieron obligados a cambiarlo a los Osos de Chicago. Mal augurio para los de Oakland es el hecho de que su entrenador se comporte más como un niño que como un estratega que sepa cuidar a su rebaño. Jackson regresa a la Bahía después de una muy mala temporada, pues los Cafés empataron a los Leones como los dos únicos equipos en perder sus 16 juegos de temporada. Sin embargo, los Cafés dejaron todo en la cancha y estuvieron cerca de lograr la victoria varias veces, tenían el corazón y la fuerza que los Leones de Rod Marinelli no mostraron en 2008, cuando perdieron todos sus juegos. Este debe ser un gran encuentro de americano, pues Cleveland viene reforzado hasta los dientes y los Raiders, pues los Raiders dejaron ir a Khalil Mack. Cleveland Browns vs Oakland Raiders, domingo 30 de septiembre, 1:05 pm, en el Coliseum. Boletos en raiders.com.

Miércoles 10 de octubre

Chivas del Guadalajara vs Pumas de la UNAM en San José

El Avaya Stadium se viste de gala con la visita de dos de los más grandes clubes del futbol mexicano: Las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM. Las Chivas, después de coronarse campeones con el argentino Matías Almeyda en 2017, no lograron encontrar una brújula que los regresara a la senda del triunfo. Luego de diferencias con la directiva, Almeyda se fue y llegó como timonel José Saturnino Cardozo, el famosísimo goleador y diablo rojo del Toluca. Los Pumas también han tenido algunos problemas y su director técnico David Patiño, quien se encuentra en la tablita al borde de ser despedido. Aun así los felinos del pedregal ya están en los octavos de final de la Copa MX y se ubican además en el cuarto lugar de la tabla general, mientras las Chivas los ven desde allá abajo, en el lugar 12. Chiva o Puma, podrás echarle porras a tu equipo favorito este miércoles 10 de octubre a las 7:30pm en el Avaya Stadium. Boletos en las taquillas del estadio y en ticketmaster.com.