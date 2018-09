Obama le manda un fuerte “derechazo” a Trump

Al ex presidente Barack Obama no le quedaron pelos en la lengua para arremeter fuertmente contra el presidente Donald Trump por su incapcidad de enfrentarse y denunciar a los simpatizantes de los nazis.

En medio de una gira de Obama con miras a las elecciones al Congreso de este mes de novimebre, el ex mandatario profirió un fuerte discurso en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Sus plabaras fueron dirigidas directamente contra Trump haciendo referencia a los momentos más caóticos y controvertidos desde su llegada a la Casa Blanca. En particular cuando Trump culpó tanto a los supremacistas blancos y nazis, y sus opositores luego de la violencia desatada en Charlottesville, Va el verano pasado.

“Somos estadounidenses. Se supone que debemos enfrentar a los agresores, no seguirlos”, dijo Obama. “Se supone que debemos hacer frente a la discriminación y estamos seguros de que se supone que debe levantarse clara e inequívocamente con los simpatizantes nazis.

“¿Qué tan difícil puede ser eso? Decir que los nazis son malos”.

OBAMA: “We are Americans. We’re supposed to stand up to bullies. Not follow them. We’re supposed to stand up to discrimination, and we’re sure as heck supposed to stand up clearly and unequivocally to Nazi sympathizers… how hard can that be, to say that Nazis are bad?!” pic.twitter.com/gwxNv1HcvL

— Aaron Rupar (@atrupar) September 7, 2018