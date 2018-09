¿Cuánto ha crecido la fortuna del ‘Canelo’ Álvarez en los últimos años?

Los ingresos del boxeador jalisciense han subido como la espuma...

LAS VEGAS, NV – Es innegable que los puños de Saúl Álvarez se han ido curtiendo en oro.

Aquel niño pelirrojo que ayudaba a don Santos, su padre, en el negocio de las nieves y paletas ganando 10 o 20 pesos diarios, hoy es miembro de una selecta lista de millonarios del deporte mundial.

El “Canelo”, de 28 años de edad, se ha embolsado en los últimos cuatro años ganancias superiores a $102 millones de dólares.

Aquel pelirrojo que debutó para Golden Boy Promotions en mayo en 2010 ante José Miguel Cotto en Las Vegas, hoy es el boxeador que comanda las ganancias a nivel mundial, y el púgil que genera más millones en pago por evento tras el retiro de Floyd Mayweather Jr.

“Siempre me imaginé lo mejor. Siempre me imaginé ser campeón mundial, de hecho en esa pelea que dices que enfrenté a Cotto, recuerdo que me visualice en una estelar, que en ese momento veía que era Shane Mosley y Floyd Mayweather.

“Me visualice de estar en algo grande, y realmente estoy contento, sorprendido por todo lo que hemos hecho, y es una motivación más para seguir, pues cualquier meta que te propongas, si la haces al 100 por ciento, con disciplina, lo haces y mucho más”, compartió el púgil mexicano.

Reportes de Forbes indican que el tapatío ocupa el puesto 15 en la lista de millonarios con ingresos de $44.5 millones de dólares, en el periodo del 1 de junio de 2017 a la misma fecha de 2018.

Y esos 44.5 millones pudieron convertirse en casi $90 millones si hubiera peleado en mayo pasado (pelea postergada); entonces sí, se estaría codeando con el Top 5: Mayweather, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

De acuerdo a estimaciones, Álvarez se embolsó unos $30 millones de dólares en sus primeros nueve años como boxeador.

Por la presente pelea contra Golovkin, el mexicano podría obtener entre 35 y 45 millones más.

Cada vez más

Ganancias de Saúl Álvarez en su carrera boxística.

Debut y años siguientes

Oct. 2005 a Jun. 2014 21 mdd

Últimos cuatro años

Jun. 2015 8.0 mdd

Jun. 2016 21.5 mdd

Jun. 2017 28.5 mdd

Jun. 2018 44.5 mdd

*En estas cifras no incluyen las ganancias que obtendrá de su pelea contra Golovkin. Se estima que ganaría entre 35 y $45 millones de dólares.