Gerardo Bazúa advierte proceso legal contra Paulina Rubio, con tal de ver a su hijo

Mensaje de #jerrybazua para su hijo todo parece indicar que @paulinarubio no se lo deja ver… #Repost @jerrybazua・・・EROS, Llevo más de 4 meses Suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá esta desaparecida, como si yo tu Padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tu, pero tu mamá @paurubio si lo sabe. Haciendo las cosas pacificamente no ha funcionado Nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace. Solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días, pienso en ti y en cuanto te extraño y te amo. Ahora se que estas en España y me entero por Medios de Comunicación. Para mi no es Justo, no saber con quien duermes, que haces y como te encuentras de Salud. Tengo Nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero creeme! Pronto estarémos juntos.