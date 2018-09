Guía de compra de bancos y cooperativas de crédito

Checa cuál es tu mejor opción de acuerdo a tus necesidades

Si tú eres como muchos estadounidenses, tienes una cuenta de cheques en uno de los 3 bancos más grandes del país: Bank of America, Chase y Wells Fargo. En conjunto, estos gigantescos bancos poseen alrededor del 32% de todos los activos bancarios asegurados por la FDIC de Estados Unidos y proporcionan muchos beneficios, como redes con muchas sucursales, plataformas bancarias digitales de última generación y sofisticados sistemas de seguridad.

Lo que descubrimos En nuestra encuesta de más de 72,000 miembros de Consumer Reports que proporcionaron más de 96,000 calificaciones de sus bancos y cooperativas de crédito, los 3 bancos más grandes tendieron a tener calificaciones más bajas que muchas otras instituciones. No es porque sus servicios fueran deficientes; en general, nuestros miembros estaban satisfechos con ellos. Por el contrario, nuestra encuesta mostró que existen mejores alternativas bancarias en cerca de 90 bancos (incluidos algunos bancos que operan en línea y las cooperativas de crédito). Por ejemplo, 2 recién llegados a las calificaciones encabezan nuestra lista de bancos y cooperativas de crédito: First Republic y Michigan State University Federal Credit Union. USAA y Schwab Bank siguen encabezando nuestra lista de bancos en línea. HSBC sigue siendo nuestro banco con calificación más baja. Un portavoz de la compañía dice que el banco ha realizado cambios desde el período cubierto por nuestra encuesta del verano de 2017 y continúa trabajando en las mejoras. Si estás contento con los servicios y tarifas de tu banco actual, eres afortunado. Pero si estás buscando una alternativa, tiene muchas opciones. A continuación, te mostramos cómo encontrar la mejor institución para satisfacer tus necesidades bancarias: Compara precios



En algunos bancos, si tienes cuentas de cheques y de ahorros elegibles en el mismo banco con saldos combinados de, digamos, $20,000, $50,000 dólares o más, puedes obtener beneficios adicionales. Esos beneficios pueden incluir tasas de interés preferenciales, descuentos de tarifas y recompensas adicionales en ahorros, hipotecas, tarjetas de crédito y las cuentas de corretaje que abras. Pero cuando compras un “paquete de productos” que contiene una serie de servicios en una oferta, puede ser difícil saber si los costos y beneficios totales del paquete son mejores que la misma colección de servicios comprados por separado de múltiples proveedores diferentes. Puedes ahorrar dinero buscando el mejor trato en diferentes instituciones financieras. Eso es lo que hicieron muchos miembros de Consumer Reports en nuestra encuesta. Un tercio de los que figuran en nuestra muestra nos dijeron que tenían un segundo banco o una cooperativa de crédito. Una razón principal: aproximadamente el 38% de nuestros encuestados que tenían depósitos bancarios en varias instituciones indicaron que podían obtener mejores tarifas para algunos servicios y productos en instituciones distintas de su banco primario o cooperativa de crédito. Entre los miembros encuestados, los bancos en línea como Ally, Capital One 360 ​​y Discover eran especialmente populares para las cuentas de ahorro, mientras que Synchrony era popular para los certificados de depósito (CD).

Cómo cambiar de banco No siempre es fácil cambiar de banco. Eso se debe en parte a que muchas personas tienen sus cuentas de cheques, ahorros y otras vinculadas en un solo banco. Irónicamente, las características bancarias convenientes, como el depósito directo, el pago automático de facturas y otros servicios, también dificultan el cambio de bancos, ya que requiere más trabajo para activar esos servicios en otro lugar. Y los honorarios de cierre de la cuenta bancaria, las reglas y otras molestias son obstáculos lo suficientemente grandes como para que a la mayoría de las personas les resulte más fácil quedarse quietas. Pero no debería ser de esa manera. Consumers Union, la división de promoción de Consumer Reports, ha pedido al Congreso y a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que facilite a los clientes transferir fondos, suscribirse al servicio automático de pago de cuentas y establecer depósitos directos en cuentas nuevas. Consumers Union también quiere que los bancos eliminen las tarifas injustas por el cierre de cuentas y que se les prohíba reabrir cuentas cerradas “zombies”. Pero hasta que los reguladores actúen, aquí se explica cómo cambiar los bancos de la manera más sencilla posible: 1. Abre una nueva cuenta de cheques

Por el momento, trata esto como una cuenta secundaria en tu nueva cooperativa de crédito, banco en línea o banco comunitario o regional más pequeño sin cerrar el existente. Para la mayoría de los bancos de Internet, es un proceso en línea relativamente fácil; para otros, el proceso puede tomar de 30 minutos a una hora y requieren un depósito inicial de $50 dólares o menos. 2. Mueve el depósito directo de tu cheque del sueldo

Ponte en contacto con tu empleador para lograr esto. A tu empleador puede tomarle unas semanas registrar tu nueva información bancaria en su sistema. El depósito directo también puede hacerte elegible para la verificación gratuita. Para que la nueva cuenta funcione rápidamente, puedes usar el servicio de pago de facturas bancarias en línea o el servicio de pago de facturas móvil de tu banco anterior, así como el nuevo servicio de transferencia de dinero “Zelle” P2P, para transferir fondos a tu nueva cuenta. O simplemente escribe un cheque en papel para retirar dinero de tu cuenta anterior y depositarlo en el nuevo, pero primero estudia los pasos 3 y 4. 3. Frena los pagos automáticos de facturas

Esto puede hacerse fácilmente a través de Internet si has estado utilizando la función de pago de facturas en línea del banco, donde puedes controlar cuándo se envían los llamados pagos “push”. Si pagas en forma automática autorizando a un beneficiario para que “retire” el pago de su cuenta, tendrás que ponerte en contacto con la empresa y seguir sus procedimientos para detener el pago. Entonces, te recomendamos que nunca vuelvas a utilizar el método de “extracción” para que conserves el control total de tu cuenta. 4. Mantén abierta la cuenta anterior

Asegúrate de mantener abierta tu cuenta anterior hasta que se haya cobrado el último cheque que escribiste, y que haya sido liberado. 5. Configura funciones de cuenta adicionales

Aprende las funciones digitales que necesitas en tu nueva institución y actívalas. Eso incluye servicios tales como pago de facturas en línea, banca móvil, transferencias de dinero P2P y alertas. 6. Cierra la cuenta anterior

Dile adiós a tu viejo banco mientras visitas tu sucursal de origen en persona. Deja en ceros cualquier saldo restante haciendo que el antiguo banco transfiera electrónicamente los fondos a tu nueva cuenta o consigue un cheque de caja o efectivo. No debe haber ningún cargo para cerrar las cuentas que hayas tenido durante más de unos pocos meses.

Resultado Hay más opciones bancarias que nunca; no toleres los servicios bancarios desagradables o sobrevalorados. Al cambiarte a una mejor institución financiera que satisfaga tus necesidades, podrías ahorrar cientos de dólares por año en tarifas, obtener tasas de interés más altas en ahorros y pagar tasas de préstamos más bajas, al tiempo que obtienes un mejor servicio al cliente. Y, probablemente, no tendrás que renunciar a la conveniencia digital de usar cajeros automáticos, operaciones bancarias en línea y administrar tus cuentas desde tu teléfono inteligente porque incluso los pequeños bancos comunitarios y las cooperativas de crédito ahora ofrecen estos servicios. Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.