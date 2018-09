Horóscopo: Así define Venus cómo seduce y siente el amor cada signo del zodiaco

Cómo expreso amor, qué deseo, cuál es mi gusto y qué hace sentirme amado o amada. Cómo es mi manera de disfrutar; cuáles son mis gustos personales, lo que me hace sentir en contacto con la vida, mi manera de seducir. Estas palabras nombran algunas de las características que ejerce el planeta Venus, que en la mitología griega tiene que ver con la diosa de la belleza y el amor, sobre nosotros aquí en la tierra.

Además me habla de cómo son mis afectos, mi parte profundamente femenina (ya sea hombre o mujer), me expresa mi manera de tomar contacto con un otro desde un lugar afectivo amoroso, no solo desde lo sexual y/o erótico. Simboliza lo que valoro y describe mi naturaleza social, mi relación con la belleza, mi manera de equilibrarme. También me muestra mi lugar creativo artístico, refiere a una extrema receptividad, muy abierta y sensible, a una extrema capacidad de respuesta.

Estas funciones cada uno las va percibiendo con su propia cualidad, con su propio tinte. Porque no todos generamos vínculos afectivos de la misma manera, cada individuo expresa amor con características particulares, o le gustan cosas diferentes, o se siente en armonía con uno mismo haciendo algo que a otro le resulta feo. Lo interesante de la astrología es que cuando vamos identificando este tipo de cosas tan sencillas y al mismo tiempo tan relevantes en el cotidiano de uno, nos va ayudando a comprendernos como seres singulares y creativos. El amor no es solo el de la novela, hay muchas formas de sentirlo.

Demuestro mi amor impulsivamente, por medio del entusiasmo, peleando. Me siento pleno/a cuando peleo. Me gusta lo nuevo, la aventura, el riesgo. Me siento en armonía cuando recibo atención especial.

Demuestro mi amor a través del contacto, la posesión, sensualmente. Me siento pleno/a cuando respeto mi ritmo lento, cuando conecto con el disfrute. Me gusta lo conservador, lo práctico, lo tangible. Me siento en armonía cuando todo está estable, sin cambios abruptos.

Demuestro mi amor a través de la palabra, de la agudeza mental. Me siento pleno/a cuando tengo opciones para elegir, cuando hay estímulo mental, cuando puedo desplegar mi versatilidad. Me gusta lo lúdico, experimentar, probar, lo intelectual. Me siento en armonía cuando tengo el espacio para mover mis ideas variadas, cuando puedo conversar.

Demuestro mi amor afectuosamente, protegiendo y buscando que me protejan. Me siento pleno/a cuando estoy en familia, cuando estoy con los míos. Me gusta lo conocido, lo cuidado y protegido. Me siento en armonía cuando siento que hay calor de familia.

Demuestro mi amor generosamente y exponiéndolo con pasión. Me siento pleno/a cuando me puedo expresar majestuosamente. Me gusta lo extravagante, visible, brillante. Me siento en armonía cuando siento que soy observado y reconocido positivamente.

Demuestro mi amor a través de las pequeñas cosas, con detalles pequeños. Me siento pleno/a cuando todo está ordenado, cada cosa en su lugar. Me gusta lo útil, práctico y organizado. Me siento en armonía cuando comprendo las cosas de manera precisa.

Demuestro mi amor compartiendo sin conflicto. Me siento pleno/a bailando, haciendo arte, mirando algo bello. Me gusta lo estéticamente bello, lo sutil. Me siento en armonía cuando el ambiente es tranquilo, sin conflictos aparentes.

Demuestro mi amor a través de la pasión, dándolo TODO. Me siento pleno/a cuando hay intensidad, intimidad y transformación de emociones ocultas. Me gusta lo poderoso, conflictivo, exagerado. Me siento en armonía cuando hay intimidad, cuando las cosas se exponen y no se ocultan.

Demuestro mi amor generosamente, a través de la alegría y la abundancia. Me siento pleno/a cuando me siento libre y cuando integro conocimiento. Me gusta adquirir conocimiento, los viajes, las cosas que tienen sentido, la libertad. Me siento en armonía cuando puedo dar argumentos con fundamentos que tengan un sentido y que amplíen la mirada.

Demuestro mi amor siendo valioso para el otro, ayudando a prosperar. Me siento pleno/a cuando trabajo y voy en busca de mis objetivos. Me gusta lo conservador, lo práctico, lo tangible. Me siento en armonía cuando estoy seguro de mi progreso, cuando me siento productivo.

Demuestro mi amor a través de mis ideas, y me respeto por la libertad. Me siento pleno/a cuando estoy con mi grupo de afinidad. Me gusta lo diferente, raro, exótico. Me siento en armonía cuando puedo moverme con libertad en mis pensamientos y acciones.

Demuestro mi amor a través del romance, la sensibilidad, el auto sacrificio. Me siento pleno/a cuando conecto con la totalidad, cuando siento amor. Me gusta la fantasía, la contemplación. Me siento en armonía cuando me siento en un lugar de intimidad segura, comprendido/a.

Por: Lula Aicardi