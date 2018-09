Las mejores formas de luchar contra las llamadas automatizadas (robocalls)

Las llamadas automáticas, el equivalente digital a los mosquitos en tu habitación en una calurosa tarde de verano, no solo son molestas, son potencialmente peligrosas. Estas llamadas telefónicas automatizadas pueden ponerte en riesgo de caer en estafas que pueden tener consecuencias financieras devastadoras.

Tan solo en julio, se hicieron más de 4,000 millones de estas llamadas en los Estados Unidos, frente a las 2,600 millones de hace un año, calcula YouMail, un proveedor de servicios de buzón de voz y bloqueo de llamadas. Mientras que algunas eran legítimas, como las llamadas a tu teléfono residencial para la cobranza de deudas y recordatorios de citas médicas, muchas provenían de estafadores que trataban de engañarte para sacarte dinero.

Aún más desconcertante para muchas personas es que las llamadas a veces se hacen en diferentes idiomas. La Comisión Federal de Comercio, que ayuda a los consumidores y a las autoridades policiales a recopilar información sobre llamadas telefónicas ilegales, advirtió recientemente sobre estafas de operadores de llamadas automatizadas en chino. Las personas que llaman solicitan información de tu banco o tarjeta de crédito o te dicen que les hagas una transferencia bancaria a ellos.

Estas y otras estafas de telemercadeo les cuestan a los consumidores cientos de millones de dólares, dice Maureen Mahoney, una analista de políticas para Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports. «Los consumidores vulnerables, como las personas mayores, pueden ser excesivamente susceptibles a los lanzamientos de telemercadeo de productos que no quieren o no necesitan», dice.

Mientras que las compañías telefónicas, las compañías de terceros y los expertos en los robocalls ofrecen desde hace tiempo herramientas para ayudar a mitigar estas llamadas, se están creando algunos sistemas nuevos.

Uno, conocido como Shaken and Stirred, está siendo desarrollado por varias compañías en la industria de las telecomunicaciones. Es, esencialmente, un sistema de autenticación que detecta las llamadas entrantes para garantizar que son legítimas. El sistema funciona verificando que una llamada que se realiza se identifique con precisión cuando llega a tu proveedor y antes de que llegue a tu teléfono, dice Paul Florack, vicepresidente de Transaction Network Services, un proveedor de servicios de telecomunicaciones con sede en Reston, Virginia. Con dicho sistema, las compañías telefónicas podrían evitar la suplantación, una táctica que los operadores de llamadas automáticas usan para lograr que aparezca un nombre o número de teléfono falso en la pantalla de identificación de llamadas, engañándote para que respondas.

Si bien esta tecnología promete ayudar a evitar las llamadas automatizadas, aún faltan algunos años para su implementación, dice Florack. Las compañías telefónicas necesitan acordar el uso del sistema y podría costarles decenas de millones de dólares a cada una para lanzarlo.

Cómo evitar llamadas automatizadas

Por ahora, existen precauciones que puedes tomar para minimizar el número de robocalls que recibes.

Registra tu número de teléfono en el registro «No llamar»

Al registrarte en el Registro «No llamar», puedes solicitar que tu número de teléfono fijo o celular sea eliminado de las listas de llamadas que utilizan las compañías. Eso debería ayudar a reducir el número de llamadas que recibes de operadores de telemercadeo y operadores de llamadas automáticas ilegítimos.

Lo que debes saber: Seguirás recibiendo llamadas de organizaciones con las que has establecido una relación comercial; llamadas para las cuales has otorgado un permiso previo por escrito; llamadas que no son comerciales o que no incluyen anuncios no solicitados, como el cierre de escuelas, advertencias de tornado y otros avisos cívicos; y llamadas por o en nombre de organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos, que incluyen solicitudes políticas.

Y debes darte cuenta de que muchos operadores de llamadas automáticas deshonestos ignoran las leyes y te llamarán de todos modos.

Inscríbete en el servicio de alerta de llamadas automáticas de tu compañía telefónica

Muchas compañías, incluidas Verizon, AT & T, T-Mobile, Sprint y U.S. Cellular, implementaron servicios que te alertan de que una llamada automática entrante puede ser de un estafador o un spammer. En algunos casos, esos servicios son gratuitos, pero por unos pocos dólares más por mes puedes obtener una versión más robusta que pueda bloquear las llamadas automáticas en tu teléfono.

AT&T, por ejemplo, ofrece un servicio básico gratuito que los clientes deben habilitar para usar. Pero por $4 al mes ofrece Call Protect Plus que, según la compañía, es más robusto e incluye el bloqueo automático de fraudes. Verizon ofrece un servicio de evaluación llamado Identificación de llamadas Premium por $3 por mes. T-Mobile ofrece un servicio sin costo adicional.

Lo que debes saber: Según un estudio reciente de Mind Commerce, una compañía de investigación que se especializa en sistemas telefónicos y tecnología de redes, los sistemas de las compañías telefónicas pueden notificar exitosamente a los clientes sobre llamadas que pueden ser problemáticas. El servicio de Verizon hizo el mejor trabajo, según el informe, con éxito el 93% de las veces. El servicio de T-Mobile alertó con precisión a sus clientes sobre llamadas sospechosas el 90% de las veces, mientras que el servicio de AT&T fue preciso el 86% de las veces. Sprint y U.S. Cellular tienen sistemas similares a los de Verizon, por lo que fueron excluidos del estudio.

Descargar una aplicación de bloqueo de llamadas

En lugar de solo recibir alertas de llamadas automáticas entrantes, una aplicación de bloqueo de llamadas puede interceptar llamadas automáticas antes de que lleguen, dice Mahoney de Consumers Union. Entre los proveedores se encuentran Nomorobo, que cobra $2 por mes por su servicio (no hay costo para teléfonos fijos), y aplicaciones gratuitas como Hiya, Mr. Number, RoboKiller y YouMail.

Lo que debes saber: Aunque algunas aplicaciones, como Nomorobo, no acceden a tus listas de contactos, algunas de las aplicaciones gratuitas sí lo hacen, dice Florack. Si planeas descargar una aplicación de bloqueo de llamadas automáticas, primero lee la política de privacidad de la aplicación.

Rechazar llamadas anónimas

Otra opción disponible de algunas compañías telefónicas, teléfonos y equipos de bloqueo de llamadas es rechazar automáticamente las llamadas anónimas. Si activas esta función, todas las llamadas anónimas se rechazan instantáneamente, lo que impide que la persona que llama deje un mensaje.

Lo que debes saber: La desventaja es que esto puede impedir que recibas llamadas legítimas de amigos, familiares u otras personas que, por razones de privacidad, no desean que su número y otra información aparezcan en la identificación de llamadas.

Si recibes una llamada no deseada que consideras spam o una estafa, asegúrate de reportarla a la Comisión Federal de Comercio. Puedes hacer un reporte en línea aquí. Al informar llamadas no deseadas, puedes ayudar al regulador a perseguir a los actores con malas intenciones.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.