Lo que necesitas saber sobre la enfermedad de los legionarios

La enfermedad de los legionarios, una forma mortal pero prevenible de neumonía causada por la bacteria Legionella, se ha detectado en numerosos centros de atención médica en todo el país a través de sus suministros de agua, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las tasas de infección tienden a ser más altas durante los meses de verano y en la región del Atlántico medio, según un comentario de junio publicado en la revista JAMA Network Open. Y, aunque las tasas de la enfermedad de los legionarios se incrementaron entre 2014 y 2016, sigue siendo poco común en la población general, según un informe de la Administración de Veteranos (VA) que analizó las tasas de infección entre los veteranos.

Sin embargo, los casos siguen causando preocupación, dado que es en los centros de atención de largo plazo y los hospitales donde es más común que las personas contraigan la enfermedad, según los CDC. Y las personas de mayor edad (más de 50 años) y más enfermas (exfumadores y personas con sistemas inmunes afectados, por ejemplo) son más susceptibles a la infección.

De las 21 jurisdicciones que los investigadores analizaron para un informe de los CDC de 2017 (20 estados más la ciudad de New York), 16 tenían al menos algunos casos que fueron evidentemente adquiridos en el hospital, (los investigadores se enfocaron en casos reportados durante un solo año, 2015). Esa fue la primera vez que los CDC analizaron la porción de casos de la enfermedad de los legionarios (que ha aumentado en todo el país en los últimos años) que proviene de los centros de atención médica.

Los hallazgos del VA y los CDC subrayan la necesidad de que los hospitales y las residencias para personas mayores manejen mejor sus sistemas de agua. También representan una nota importante para médicos y pacientes: no todas las infecciones respiratorias se crean de la misma forma. No diagnosticar esta enfermedad es muy común, según el estudio de VA, y la Legionella a menudo se confunde con formas menos virulentas de neumonía. Pero, las pruebas de diagnóstico simples pueden ayudar a distinguir entre una y la otra y, potencialmente, a salvar vidas como resultado.

“Es un buen recordatorio para los consumidores”, dice Anne Schuchat, MD, subdirectora principal de los CDC. “Sabemos que esas pruebas no se utilizan tan ampliamente como podrían usarse”.

¿Qué es la enfermedad de los legionarios?

La enfermedad de los legionarios es una infección bacteriana generalmente contraída al inhalar gotas de agua contaminada. Las gotas pueden provenir de las regaderas, spas y baños de hidroterapia, torres de enfriamiento y algunos equipos médicos. Los signos de infección (tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores musculares y dolores de cabeza) son lo suficientemente comunes como para confundirse con una neumonía común, pero la enfermedad de los legionarios causa más mortalidad.

Aunque la mayoría de las personas sanas que están expuestas a la bacteria Legionella no desarrollan la enfermedad, el 10% de los que sí se enferman, mueren. Esa cifra de muertes aumenta al 25% en los hospitales porque las personas que tienen los pulmones o el sistema inmunitario afectados son más vulnerables a la enfermedad.

¿Qué tan generalizado está el problema?

La enfermedad de los legionarios es relativamente rara: se reportan aproximadamente 6,000 casos cada año en comparación con cientos de miles por otras formas más comunes de neumonía.

Pero los CDC indican que la incidencia está aumentando significativamente. Entre 2000 y 2015, la agencia registró un aumento de 4.5 veces en los casos reportados de la infección. Parte de ese aumento es el resultado de mejores pruebas de diagnóstico y un mejor control por parte de los hospitales, pero también refleja un aumento legítimo en el número de casos.

Schuchat y otros sospechan que la infraestructura hospitalaria vieja puede estar jugando un papel en el repunte. “Cuando observas un hospital típico o un centro de atención médica típico, estos se han expandido y renovado o se les han hecho agregados, y su plomería original es difícil de descifrar”, dice. “Esto nos pone en riesgo de que la enfermedad de los legionarios se transmita más en los hospitales”.

En general, los CDC sospechan que la incidencia de la enfermedad de los legionarios es incluso mayor de lo que sugieren las cifras. Las pruebas de diagnóstico disponibles no pueden detectar todos los tipos de bacterias de Legionella, e incluso es posible que a las personas que están hospitalizadas con neumonía muy grave no se les hagan esas pruebas para empezar. “La neumonía es extremadamente común, y a muchas personas se les da tratamiento sin ninguna prueba de diagnóstico”, dice Schuchat.

¿Qué están haciendo los hospitales al respecto?

De acuerdo con una investigación previa (también realizada por los CDC), el 80% de todos los brotes de enfermedad de los legionarios, tanto dentro como fuera de los centros de atención médica, podría evitarse con mejores programas de manejo del agua.

El año pasado, los CDC crearon un conjunto de herramientas para ayudar a los centros de atención médica a establecer y ejecutar dichos programas. La agencia aún no sabe qué tanto se están usando las herramientas, pero Cynthia Whitney, MD, jefe de enfermedades respiratorias en los CDC, dice que ha sido una batalla cuesta arriba conseguir que los expertos en control de infecciones aborden el tema de la calidad del agua.

“Este es un cambio cultural importante para los hospitales”, dice ella. “Hemos tenido una enorme mejora en el control de antibióticos y en el manejo de otras infecciones adquiridas en el hospital a través del lavado de manos y otros tipos de procesos que conllevan el uso de listas de verificación. Pero la mayoría de los profesionales de control de infecciones ni siquiera han escuchado que la Legionella puede ser un problema “.

Es posible que eso cambie muy pronto. El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid emitieron un comunicado en el que declaraban que, en el futuro, los centros de atención médica asumirán la responsabilidad de sus estrategias de manejo del agua o la falta de ellas. “Es una advertencia para los centros de atención médica”, dice Whitney. “Si no se tienen un plan de manejo del agua, ahora es un buen momento para desarrollar uno”.

¿Cómo puedes protegerte?

Mientras tanto, lo que deben tomar en cuenta los consumidores es un poco más simple.

Es posible que no puedas hacer nada con respecto al suministro de agua de tu hospital, pero aún puedes tomar algunas medidas para protegerte. Si tú o un ser querido es diagnosticado con neumonía en un hospital u otro centro de atención médica (o en las semanas posteriores a ser dado de alta de un centro) solicita un examen de la enfermedad de los legionarios. (Hay dos pruebas que los médicos usan para esto: una se basa en muestras de orina y la otra en flema).

Las pruebas disponibles no detectarán todas las posibles cepas de esta infección. Pero, sí pueden detectar las versiones más comunes y virulentas. Y si tu resultado es positivo, estas pruebas ayudarán a tu médico a diseñar un tratamiento que se ajuste a ti desde el principio. A pesar de las alarmantes tasas de mortalidad, la mayoría de los casos de la enfermedad de los legionarios se pueden tratar con éxito usando los antibióticos adecuados.

