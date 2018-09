Video: Indignante, estudiante propina golpiza a su compañera en México

La abofetea y después la tira al suelo, mientras la joven se defiende

MÉXICO – Un estudiante de bachillerato agredió sin mediar provocación a una compañera en una escuela de Quintana Roo, por lo que las autoridades implementaron medidas de orden correctivo y formativo para evitar la violencia.

En un video viralizado en redes sociales se aprecia cómo una adolescente, quien fue identificada como Yunellssi, es atacada por un compañero llamado Jairo en un salón del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), plantel Leona Vicario, en Puerto Morelos.

El muchacho la abofetea y después la tira al suelo, mientras la joven se defiende, en un hecho registrado el pasado 14 de septiembre.

En una grabación posterior, Jairo dice sobre la pelea que “nadie ganó, quedamos empate”.

“Yo la tiré, ella me jaló el cabello, me caí yo con ella, me jaló el cabello, la playera, me dejó rasguños en la cara y en el cuello (.) Yo la agarré del cabello y le di tres pu&# en la cara, es como un empate”, sostiene.

El joven advirtió que “ya me tienen harto los cizañosos que me andan ching%$#, a mí me vale lo que me digan”.

Circula en redes video en el que un joven estudiante golpea salvajemente a una compañera, esto pasó en Quintana Roo. ¡Es realmente indignante que esto suceda en una escuela! pic.twitter.com/N3X4S3BvBC — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 18, 2018

Jairo contó que en la escuela suele juntarse con cuatro personas más, pero que “una de ellas es mi mejor amiga, a los otros tres no los acepto como mis amigos, la verdad (.) para mí, mis amigos que yo quiero son del desmadre, todo lo que hacemos, la pu$%#”.

La Secretaría de Educación de Quintana Roo afirmó haber tomado medidas “de orden correctivo y formativo” para prevenir la violencia dentro de las aulas escolares de la entidad.

La dependencia explicó en un comunicado que abordó la situación atendiendo física, psicológica y legalmente a los jóvenes involucrados.

Hasta el momento se desconoce si el estudiante fue expulsado o sancionado por parte de las autoridades del CECyTE.