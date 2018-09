Cómo puedes protegerte del caos y las estafas del pago P2P (persona a persona)

Una persona que dijo llamarse Gabriel visitó un mercado en línea y expresó su interés en comprar una cámara Sony A711.

El vendedor, Peppe Holmsten, nativo de Brooklyn y camarógrafo, aceptó una oferta por correo electrónico de $1,100. Gabriel le pidió pagar con el servicio de persona a persona (P2P) Venmo, una alternativa electrónica al efectivo.

Le dijo a Holmsten que buscaría físicamente la cámara y acordaron por mensaje de texto reunirse frente a la oficina de Holmsten en Manhattan. Poco antes de la reunión, aparecieron $1,100 en la cuenta Venmo de Holmsten.

«Transferí el dinero a mi banco de inmediato y le di mi cámara», dijo Holmsten a CR. «Dije gracias y pensé que eso era todo».

A pesar de ver en línea la prueba del depósito en su cuenta de Venmo, Holmsten nunca recibiría realmente el dinero, y sería víctima de lo que él cree que es una estafa de P2P.

El error de Holmsten fue suponer que Venmo, el servicio de pago P2P más popular, funciona de la misma manera que PayPal, su empresa matriz. Pero Venmo está diseñado para transacciones entre amigos y parientes y no para la compra y venta de bienes, como PayPal, excepto cuando se trata de proveedores específicos autorizados.

Tres días después, Venmo envió un correo electrónico donde indicaba que sospechaba que el acuerdo no cumplía con su regla que prohíbe el uso comercial. Venmo revocó la transferencia bancaria de Holmsten y no reembolsó el dinero en su cuenta de Venmo.

Venmo no ofreció ayudar a Holmsten a obtener su dinero, dice Holmsten. En cambio, lo instó a ponerse en contacto con Gabriel que, en ese momento, parecía haber desaparecido, dice Holmsten. No respondía los correos electrónicos ni las llamadas y Holmsten no pudo encontrar una cuenta de Venmo asociada a Gabriel, indicó.

Holmsten le dijo a CR que no ha llamado a la policía para notificar el incidente.

Los servicios de pago P2P, generalmente, son gratuitos para los usuarios y están destinados para uso personal, como para ayudar a un amigo a cubrir la cuenta de una cena. La investigación de CR sobre 5 servicios populares, incluido Venmo, reveló que todos prohíben su uso con fines comerciales.

Nueva tecnología, viejos fraudes

No queda claro si alguna vez Gabriel intentó pagar. Venmo tampoco quiere comentar sobre si determinó que Holmsten fue estafado o si el dinero de Gabriel se devolvió porque Holmsten podría haber violado una política de Venmo.

En función de la investigación de CR, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) no han compilado suficientes datos sobre el fenómeno relativamente nuevo de las estafas de pago P2P que revelen alguna tendencia. Las dos agencias federales recopilan los reclamos de los consumidores, incluso los relacionados con presuntos fraudes financieros.

No obstante, en el transcurso de la investigación de nuestro informe reciente que calificó 5 servicios populares de pago P2P móvil, descubrimos que Holmsten no es la única víctima de una presunta estafa de P2P. En una revisión de productos en línea, en las discusiones de Twitter y Reddit, en el Rastreador de estafas de la Oficina de Mejores Negocios (BBB) y en la Base de datos de reclamos del consumidor de CFPB, los usuarios de redes P2P están difundiendo sus reclamos sobre casos de presunto fraude. El año pasado, la FTC agregó los «Servicios de pago en línea», que abarcan al P2P móvil, a las categorías de reclamos de consumidores que rastrea.

«Recibí un correo electrónico de Venmo unos 2 o 3 días después de la transacción en el que, básicamente, me informaban que había sido víctima de una estafa», escribe un consumidor de Florida en la base de datos de la CFPB sobre una venta de boletos fallida que suena similar al problema de Holmsten. «No había nada que ellos o yo pudiéramos hacer. … No pude recuperar mis $1,600».

A menudo, es el comprador quien se mete en problemas. En una situación típica, un comprador envía dinero a través de P2P a un extraño por un artículo que el comprador mira en línea. Se envía dinero, pero el artículo nunca se recibe. Este tipo de fraude asistido por la víctima (cuando te engañan para que envíes dinero a alguien) es «una situación común en la que los clientes P2P pierden dinero», dice Christina Tetreault, abogada principal de Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports.

Debido a que estas transacciones se consideran autorizadas, «no tienes derecho legal a la devolución del dinero», dice Tetreault. Y, de acuerdo con la situación, es posible que tu servicio P2P no te ayude.

«Le envié $180 por Venmo con una promesa de envío de un día para otro», se queja alguien que quiso comprar calzado en una publicación en el Rastreador de estafas de la Oficina de Mejores Negocios. «Ya no responde mis llamadas ni mensajes de texto y no he recibdo los zapatos».

Los compradores tienen pocos recursos. Por un lado, dice Tetreault, el servicio P2P asume que tenías la intención de enviar el pago y no tenías la obligación de hacerlo. Por otro lado, algunos servicios prohíben específicamente su uso comercial.

Para proteger tu dinero, lo mejor es que te mantengas alejado de las ventas comerciales con servicios de persona a persona y evites tratos con extraños.

Los términos y condiciones de Pagos P2P de Facebook en Messenger, por ejemplo, lo indican: «El servicio P2P no está destinado a utilizarse en transacciones empresariales, comerciales ni mercantiles, y dicho uso puede suspenderse sin previo aviso en cualquier momento».

Lo que los servicios harán por ti

Si crees haber sido estafado, debes comunicarte con tu empresa de P2P. De acuerdo con la situación y la política de la empresa, es posible que recibas ayuda.

Cuando Consumer Reports clasificó los servicios de pago P2P, descubrimos que las políticas de resolución de errores de Apple Pay, Venmo y Zelle son excelentes. (Examinamos el servicio P2P móvil e independiente de Zelle, no el servicio Zelle al que se accede a través de las aplicaciones y sitios web de los bancos participantes).

Sin embargo, los 5 servicios que calificamos no facilitan que los consumidores sepan qué errores ayudarán a corregir. Solicitamos a sus voceros alguna aclaración.

Todos los servicios reiteraron que las transacciones comerciales violan sus políticas y que tratar con personas que conoces es la mejor manera de evitar fraudes. Dicho esto, la mayoría sostuvo que, en principio, el personal de atención al cliente intentaría ayudarte si te estafan con una transacción comercial.

• Venmo: en respuesta a la experiencia de Holmsten, un vocero de Venmo dijo que las víctimas de presuntas estafas que involucran transacciones prohibidas (al tratar con un comerciante no autorizado) deben comunicarse primero con las autoridades. «Podemos ayudar a las autoridades policiales con su caso una vez que se comuniquen con nosotros y presenten una solicitud de información formal», dijo un vocero. Los consumidores pueden ponerse en contacto con el centro de ayuda del servicio aquí.

• Pagos P2P de Facebook en Messenger: los Términos de pagos de la comunidad, detallados en línea, dicen que el servicio intentará ayudar con una «transacción no autorizada o problemática», sin definirla. Una vocera también nos dijo que, incluso si la transacción viola las reglas del servicio, los usuarios aún pueden intentar contactar a Facebook. «Independientemente de la naturaleza del problema, el equipo de soporte de Facebook evaluará y responderá todas las consultas de ayuda recibidas a través de nuestro Centro de ayuda para tomar las medidas adecuadas», indicó. Facebook les da a los usuarios 30 días para notificar el problema.

• Cash App: un vocero del servicio, propiedad de la empresa de pagos Square, dijo que los usuarios que creen haber sido estafados pueden comunicarse con el servicio de soporte de Cash App para obtener ayuda. Si el equipo de soporte no puede ayudar, «pueden compartir las mejores prácticas», dijo el vocero.

• Zelle: En su sitio web, el servicio caracteriza las transacciones con extraños como «transacciones de riesgo potencialmente elevado». No obstante, en el caso de que un usuario asuma ese riesgo de todos modos, «el consumidor puede notificar el abuso a su banco o a nuestro equipo de servicio al consumidor para investigar la situación e intentar lograr una resolución con la parte receptora», indicó un vocero.

• Apple Pay: Apple trabaja con su socio, Green Dot Bank, para monitorear y tomar medidas para detener la actividad fraudulenta, indicó un vocero a CR. «Cualquier cliente que haya sido víctima debe comunicarse con la policía local, así como con el Soporte de Apple, y tomaremos todas las medidas posibles para ayudar a reembolsar los fondos cuando sea posible».

Cómo obtener ayuda adicional

Si tu servicio de P2P no te ayuda con un problema de inmediato, tienes otro recurso. Por un lado, puede notificarlo a la Oficina de Mejores Negocios. Las empresas acreditadas por BBB (incluso Facebook, Square, Venmo y el operador de Zelle, Early Warning Services) deben responder a los reclamos de los consumidores, afirma Katherine Hutt, vocera nacional de BBB. También puedes presentar un reclamo en la Base de datos de reclamos de consumidores de la CFPB. La política de la oficina ha sido notificar los problemas a las empresas para que los resuelvan.

Si financiaste tu pago con una tarjeta de crédito, es posible que puedas lograr que el emisor de la tarjeta lo reembolse. Por ley, los titulares de tarjetas que hayan realizado pagos por error son responsables de no más de $50. (Las compras relacionadas con tarjetas de débito actualmente no están protegidas de la misma manera).

Cómo evitar el fraude de pagos con servicios P2P

Consumer Reports recomienda tomar las siguientes medidas para garantizar que no seas estafado.

• Envía dinero solo a personas que conoces. Muchas transacciones de persona a persona son instantáneas e irreversibles, un hecho que los estafadores conocen y explotan.

• No uses servicios P2P para fines comerciales. La mayoría de los términos de servicio de las aplicaciones prohíben el uso comercial, como el uso del servicio P2P para recibir pagos por la venta de productos o servicios. Busca, en cambio, una aplicación de pago específicamente diseñada para usuarios comerciales, como Square Cash for Business o PayPal.

• Confirma que puedes encontrar ayuda si las cosas salen mal. Algunas aplicaciones P2P hacen que los usuarios resuelvan sus propias disputas. Otros ofrecen ayuda significativa para resolver problemas. Antes de usar cualquier servicio P2P, busca en la aplicación los contactos y procedimientos del servicio al cliente para que sepas a dónde ir y qué tipo de ayuda esperar.

• Mantén tu aplicación actualizada. Los hackers se aprovechan de las vulnerabilidades de seguridad, a veces con mayor velocidad que lo que los profesionales de seguridad requieren para cubrirlas. Si tienes un software antiguo, te faltarán las protecciones más recientes. Asegúrate de tener activadas las actualizaciones automáticas para tu dispositivo en general.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.