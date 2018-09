Madre causa polémica en Facebook por la lección que le dio a su hijo que hacía bullying

Algunos usuarios de la red, así como especialistas, consideran que esta desesperada mujer lo único que logró es ridiculizar a su hijo. ¿A ti que te parece?

Una madre de Texas que ha sido identificada únicamente como Star ha causado polémica, tanto en Facebook como en la escuela primaria de su hijo, ya que cansada de que este le hiciera bulliyng a sus compañeros, decidió darle una gran lección con el afán de que el niño cambie su comportamiento.

Desesperada por la actitud de su hijo, Star tomó una de las playeras del niño y escribió con letras grandes y tanto por delante como por detrás la leyenda “Soy un bully”, y le obligó a ir con ella a la escuela. Además, Star decidió compartir fotos de su hijo con la camiseta puesta en Facebook, lo cual generó diversas reacciones, desde aquellas que le aplaudieron por tratar de corregir al menor hasta aquellos que la criticaron, pues consideran que solo logró ridiculizarlo.

En entrevista para una televisora local, Star indicó que no le importa lo que los demás hayan pesando de dicha medida, pues considera que su hijo aprendió la lección pues desde ese día, trata mejor a sus hermanos, primos y compañeros de clase.

“Quería saber qué aprendió (su hijo) y me dijo: ‘Aprendí que no me gustó cómo me sentí y no quiero que nadie más se sienta así por mí’, dijo la madre.

Star indicó que si publicó las fotos de su hijo en Facebook no era para ridiculizarlo, sino para que los niños que habían sido sus víctimas vieran que sí había recibido un castigo por su mala actitud.