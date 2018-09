Ana Patricia Gámez: ¿Quiere o no volver a ‘Despierta América’?

View this post on Instagram

Como disfrute estas semanas llevando a la escuela a mi Giulietta ❤️ los primeros días fueron difíciles para ella y quizá más para mi, pero el día de hoy se levanto feliz de que iba a la escuela y eso me da una gran tranquilidad aunque tengo sentimientos encontrados porque ya el próximo lunes yo no podré llevarla. Y que les cuento de mi Gael tiene 3 días levantándome a las 4 de la mañana y ya no me deja dormir, me está preparando físicamente para aguantar mi horario de @DespiertAmerica 😂❤️ amo a mis hijos, me encanta mi trabajo.