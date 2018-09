La verdad sobre la apnea del sueño

La apnea obstructiva del sueño (AOS), marcada por numerosas pausas en la respiración durante el sueño, puede causar somnolencia durante el día y aumentar la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares y los riesgos de demencia.

Y algunas personas con AOS no saben que lo tienen: un estudio de adultos mayores de la Universidad de Michigan encontró que el 56% de los participantes tenían un alto riesgo de AOS, pero solo al 8% se les hizo la prueba.

Riesgos y síntomas

Los adultos mayores pueden ser especialmente vulnerables a la AOS.

“A medida que envejecemos, perdemos el tono muscular en las estructuras en la parte posterior de la garganta, lo que puede desempeñar un papel en la OSA”, dice Raj Dasgupta, MD, especialista en medicina pulmonar y del sueño en Keck Medicine de USC en Los Angeles.

También es más probable que alguien tenga OSA si tiene sobrepeso, una circunferencia del cuello grande, es hombre o fuma. Pero muchos adultos mayores con OSA no se ajustan a esta imagen.

Por ejemplo, esta condición afecta de 2 a 3 veces más a los hombres que a las mujeres, pero esa brecha se reduce después de que las mujeres llegan a la menopausia. Y los síntomas de OSA en mujeres posmenopáusicas, como el insomnio y los cambios de humor, pueden ser diferentes de los de los hombres.

Reconocer OSA también puede ser un desafío porque lo experimentas mientras que estás dormido. Un posible signo: dormirse en momentos inoportunos del día, mientras platicas o conduces, dice Douglas Kirsch, M.D., presidente de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM).

Cuándo hablar con tu médico

Si tu pareja se queja de que roncas fuerte o haces largas pausas para respirar seguidas de ahogos o jadeos, haz una cita. Y “díselo a tu médico de atención primaria si no sientes que estás durmiendo bien por la noche o no te sientes bien descansado cuando despiertas”, dice Tiffany Braley, MD, investigadora de trastornos del sueño de la Universidad de Michigan. Haz lo mismo si notas que tienes pensamientos confusos, que puede estar relacionado con dormir mal.

Si el médico sospecha de OSA, te debe derivar a un especialista en sueño, que puede recomendar que te hagan un estudio de sueño en el laboratorio o un examen casero.

Durante un estudio en el laboratorio, pasarás la noche en un centro de descanso mientras los técnicos rastrean la cantidad de veces que dejas de respirar. En una prueba casera, que es menos sensible, usarás un dispositivo pequeño que rastrea los cambios en los patrones de respiración mientras duermes. Consulta con tu aseguradora de salud antes de tomar una decisión.

Recibir tratamiento para la apnea del sueño

Las modificaciones en el estilo de vida, especialmente la pérdida de peso si eres obeso o cambias tu posición para dormir, pueden ayudar. También es probable que tu médico recomiende una presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), un tipo de terapia que usa una máscara conectada a una bomba que empuja el oxígeno a las vías respiratorias y ayuda a mantenerla abierta mientras duermes.

La CPAP puede reducir el número de episodios de apnea, disminuir la presión arterial, mejorar la calidad del sueño y reducir la somnolencia diurna, si eres consistente. Pero una revisión de 2016 de estudios encontró que aproximadamente un tercio de las personas no lo hacen. Algunos encuentran la máscara incómoda o difícil de usar. Si lo haces, comienza usándola durante media hora durante el día, aumentando el tiempo poco a poco durante semanas hasta que te sientas cómodo poniéndotela durante la noche.

Si aún tienes problemas después de esto, infórmale a tu especialista en sueño. Es posible que necesites ayuda para ajustar la configuración o que la máscara simplemente no sea adecuada. “Puede tomar varios intentos para encontrar lo que te funcione”, dice Dasgupta.

Aquellos que no pueden tolerar CPAP tienen otras opciones. Los dispositivos de avance mandibular (protectores bucales) para ayudar a mantener abiertas las vías respiratorias pueden beneficiar a algunas personas con AOS leve a moderada, pero pueden ser menos efectivos que la CPAP. Para la apnea de moderada a grave, algunas personas pueden encontrar alivio con un dispositivo implantado quirúrgicamente que administra impulsos eléctricos al nervio que controla los músculos de las vías respiratorias superiores.

La investigación publicada este año en el Journal of Clinical Sleep Medicine sugirió que el dronabinol, un compuesto de cannabis sintético, alivia los síntomas de OSA en un pequeño subconjunto de personas. El AASM ha pedido más investigación sobre la seguridad y eficacia del cannabis medicinal y cualquier extracto sintético para OSA, y no está recomendando dicha terapia en este momento.

Nota del editor: Este artículo también salió en la edición de septiembre de 2018 en la revista Consumer Reports.

