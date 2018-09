La Víbora: El Canelo y todo ese teatro del boxeo

A nuestra serpiente columnista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

¿Saben qué? Ahora entiendo por qué el deporte del boxeo es tan machista. Porque si nos metemos las mujeres a comentar o a participar como réferis o como juezas, se les acaba el teatro a estos charlatanes que organizan las peleas. ¿O no me digan que ustedes se creen eso de que Canelo ganó el sábado pasado en Las Vegas?

Yo lo siento por toda esa gente tan ingenua que paga cientos de dólares ya sea por ir a Nevada o por ver el encuentro en la tele. Para el caso es lo mismo: esos millones y millones que se recaudan van a dar a los bolsillos de unos cuantos, y esos cuantos se han de morir de risa al ver que sus circos les dan resultado.

Sin ser experta en la materia, ¿quieren que les diga que pasará? Ahora vendrá la “revancha” de Triple G, que por haber perdido solo se llevó a su casita 20 millones de dólares. Así, cualquiera se sube al ring a hacer el ridículo, ¿no creen? Mientras que Canelo se embolsó, hasta antes del encuentro, 30 millones. A eso habrá que agregarle todo lo que le darán por haber sido el ganador.

De hecho, ya están barajando la posibilidad del próximo encuentro porque pues las cosas no se pueden quedar así. Les faltan unos cuantos milloncitos a los organizadores… ¡Ah, no, perdón! Triple G quiere demostrar que es mejor que Canelo; ustedes saben, el honor por sobre todo.

Y hablando de Canelo, ¿ese muchacho tendrá algún problema con su sexualidad? Es que eso de tener un hijo con cuanta mujer se le pone enfrente como que se me hace raro. ¿Y ustedes creen que ellas lo hacen por amor? Yo creo que sí: amor a la cartera del boxeador, porque así que ustedes digan, “qué guapo”, no es. Pero solo véanle la billetera y cualquiera se vuelve loca.

Por cierto, ¿acaba de tener un hijo con una y llevó a Las Vegas a otra? ¿A la ex, Fernanda Gómez, a la que dejó a medio embarazo cuando se enamoró como tonto de Shannon de Lima? ¿Esa muchachita no tendrá dignidad? O sea, Canelo me abandona y me avienta como chancla vieja, y ahora regreso con él como si nada? La verdad no entiendo. Entendería si el hombre fuera un poquito inteligente, pero solo hay que oírlo hablar dos minutos para saber que en su pobre cabecita roja no hay mucho de materia gris.

Ya sé, ya sé, no me lo tienen que repetir. Si la billetera está atiborrada de dinero, para qué quiere uno que tengan cerebro. Y eso lo saben de sobra las que andan con él.