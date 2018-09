El ‘Piojo’ Herrera pide la erradicación de las barras en el fútbol mexicano

Polémica declaración del técnico americanista de cara al clásico contra Chivas ¡Que 'ponga sus barras a remojar'!

CDMX, México – Miguel Herrera condenó los hechos violentos que mancharon el día de ayer el Clásico 117 entre Rayados y Tigres, donde un aficionado resultó gravemente herido durante un enfrentamiento entre barras de ambos equipos, y de paso pidió erradicar a estos grupos del futbol mexicano.

“De cara al partido que vamos a jugar mañana (vs FC Juárez) nuestra afición está consciente lo qué es. Seguiremos todo el futbol mexicano: directivos, cuerpos técnicos y jugadores tratando de que se erradique la violencia.

“Hay que tratar de erradicar eso (las barras), antes en México teníamos porras, lo que se dice ahora de barras empezaron a copiar cosas que, a veces son buenas como los cánticos, pero también copiaron lo malo y, desafortunadamente se va permeando. Tratar de erradicar eso será importante, no llamarles barras porque en México siempre existieron las porras”, comentó el “Piojo”.

El estratega de las Águilas recordó que durante su paso como técnico de Rayados nunca vivió un episodio de violencia como el que suscitó ayer en Monterrey.

“La verdad no me acuerdo. Realmente a mí no me tocó algo así. Sí hubo desmanes durante los partidos, pero no pasó algo así”, dijo.

Pese a que está concentrado en el duelo mañana ante FC Juárez, por los Octavos de la Copa MX, el entrenador del América aseguró que la directiva de las Águilas hará todo lo posible para que no brote violencia en el Súper Clásico mexicano ante Guadalajara del domingo entrante.

“Yo estoy seguro que la directiva ya está trabajando en eso. Es un Clásico donde tendremos que demostrar toda esa pasión y entrega en la cancha. Darle seguridad a los aficionados en las tribunas.

“Apenas jugamos un Clásico en Estados Unidos y fue un buen partido en la cancha y la tribuna. Hay que tratar que todas las directivas, de todos los equipos, erradiquen toda la violencia“, sentenció Herrera.