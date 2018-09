Video: Vigilaba a su bebé con el monitor cuando se percató de algo aterrador

De repente, apareció una mancha blanca, flotando, cerca de la cuna de su hija

Una de las cosas más útiles y que les facilita la vida a los padres de un bebé es el monitor, con el cual, pueden vigilar a sus hijos mientras duermen prácticamente desde cualquier punto dentro de la casa.

Sin embargo, lo que descubrió un padre de 31 años llamado Stephen Armstrong en la recámara de Elle, su bebé de tan solo 13 meses, gracias al monitor, es realmente espeluznante.

El video del monitor de Elle ha sido compartido en YouTube, en donde puede apreciarse claramente cómo un fantasma se encuentra dentro de la recámara de la pequeña. Una mancha blanca se puede ver justo a un costado de su cuna.

“Me congelé y no me moví. No suelo creer en espíritus o casas así, pero esto… era espeluznante”, comentó Stephen, quien dijo realmente estar asustado por lo que ocurre en su casa. Incluso, contó que anteriormente, apareció una muñeca en la cuna de Elle, cuyo origen es completamente desconocido.

“Al ver esa muñeca, dije, tenía que haber algo más, alguna otra explicación. Pero cuando vi el monitor para bebé, me puse blanco e incluso tuve que reunir el coraje para entrar a la habitación. Cuando lo hice, se había desvanecido”, agregó el padre.

Buscando respuestas a lo sucedido, algunos han comentado el video afirmando que efectivamente, se trata de un ser del más allá.