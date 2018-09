Daniela Arenas sale de ‘Mi marido tiene más familia’, telenovela de Univision y Televisa

La serie se alargó hasta pero los protagonistas ya no estarán

Después de que se anunciara que “Mi marido tiene más familia” se iba a alargar en México y no iba a concluir hasta enero, se verán varios cambios notorios. Tanto Daniel Arenas como Zuria Vega van a dejar de aparecer ya que su contrato se había limitado a realizar los capítulos previamente pactados y no cubría un alargue.

Vega había anunciado que saldría de la comedia antes que sus compañeros ya que así lo había negociado con la producción desde un inicio. La protagonista de la historia se irá a hacer una película al lado de Omar Chaparro bajo la producción de Eugenio Derbez.

En el caso de Arenas, el ya tenía un viaje planeado con su familia que no pudo cancelar.

“Nos encanta que se alargue pero desafortunadamente por tiempos no vamos a poder estar”, dijo el actor al programa radiofónico de Javier Poza. “Ahorita el primero de octubre tenemos un viaje pactado desde hace meses con mis padres y es lo que yo más disfruto en la vida. Apenas termino proyecto me desconecto. No soy de los compañeros que terminan una cosa y empiezan otra y otra y otra. Yo sí hago una pausa en mi vida y me voy a mi Colombia a recargarme de mi familia, de mis papás, de mis amigos, de mi país, de mi cultura porque me hace mucha falta la verdad”,

Tanto él como su compañera van a salir y ahora todo el peso de la historia principal caerá en manos de los personajes de Susana González y Arath de la Torre.

“Afortunadamente es uno de esos proyectos de ensamble donde no solamente la historia nuestra es la única sino que hay muchas historias alrededor que son muy importantes y que se les puede sacar mucho jugo”, añadió.

Daniel Arenas y Zuria Vega regresarán después para grabar las escenas finales para darle conclusión a sus personajes y asegura que Juan Osorio, el productor, sabrá como resolver la ausencia de ambos sin que se note mucho.

“Juan es muy inteligente y va a lograr la forma de que sigamos presentes en la historia hasta el final, pero ya no seguimos grabando, seguirán estando presentes en la historia pero no tan de lleno, tan fuerte como hasta ahora”, afirmó.