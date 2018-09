LA Phil celebra cien años con una fiesta para todos

No cualquiera cumple cine años. Y menos la orquesta filarmónica de una de las ciudades más vibrantes del mundo.

En este caso se trata de la Los Angeles Philharmonic, que festeja cien años de existencia con una megacelebración que incluye una suntuosa gala, instalaciones de arte, fiestas populares, conciertos gratuitos y el inicio de la más ambiciosa de las temporadas que haya tenido en su historia, la LA Phil 100, que comprende el estreno de más de 50 obras comisionadas y la mayor lista de colaboraciones artísticas de esta institución.

“Esta es una celebración de logros, diversidad, energía y empoderamiento. Este centenario es una oportunidad de rededicarnos al poder transformador de la música y a la magnífica Ciudad de Ángeles, donde haremos que la magia continúe”, expresó en un comunicado Gustavo Dudamel, director artístico y conductor de la LA Phil.

Como preámbulo para lo que será la fiesta de los cien años, la orquesta tendrá durante una semana –de hoy al jueves– una serie de eventos especiales y conciertos, muchos de los cuales estarán abiertos al público y serán gratuitos. Para comenzar, hoy cobrará vida “WDCH Dreams”, en el exterior del Walt Disney Concert Hall, creado por el Refik Anadol y que consiste en una intrincada iluminación del edificio con la ayuda de proyectores de gran escala. Se podrá ver por las noches, de 7:30 a 11:30 pm con presentaciones cada media hora de hoy al 6 de octubre.

El domingo continúa la fiesta con Celebrate LA: LA Phil 100 x CicLAvia, un festival que conectará el Walt Disney Concert Hall con el Hollywood Bowl y cuyo trayecto de ocho millas estará libre de autos. Los participantes, que podrán deambular por esta vía en cualquier vehículo que no sea motorizado, o a pie, podrán ver las actuaciones de unos 1,800 músicos, bailarines y artistas visuales a lo largo de toda la ruta.

La fiesta comienza a las 9 am en el exterior del Walt Disney Concert Hall con la presentación de músicos de la LA Phil, la Youth Orchestra Los Angeles y la Centennial High School Marching Band.

Para concluir este festival, se llevará a cabo Celebrate LA!: The LA Phil 100 at the Bowl, un concierto en el Hollywood Bowl en el que Dudamel y la Los Angeles Philharmonic estarán acompañados por artistas como Katy Perry, Herbie Hancock y Kali Uchis. Este concierto es gratuito y los boletos ya están agotados.

El inicio de la temporada cien de la filarmónica será el jueves, cuando Dudamel dirija la orquesta en el que será el primer día del LA Fest, que en sus nueve días de duración incluye la participación de Herbie Hancock, Andrew Bird y Moby con la LA Phil y con Dudamel en la dirección. Más detalles en laphil.com.