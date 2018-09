Descubre que su novio era casado y lo golpea en pleno partido de fútbol

El árbitro tuvo que detener el partido

Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra a una enfurecida mujer interrumpiendo un partido de fútbol para reclamarle a su novio porque había descubierto que estaba casado.

En las imágenes se puede observar que la joven va directamente a donde está el jugador y lo comienza a golpear, mientras el árbitro pita el silbato para detener el partido.

El presunto infiel trata de escapar de la furia de su novia, pero la chica continúa gritando y dándole bofetadas, mientras lo sostiene de la camiseta.

“¡Te estoy haciendo una pregunta! ¿Estás casado?”, se escucha decir a la mujer, y continúa: “A tu esposa tal vez no le importe, pero a mí sí. ¿Estás casado o no? ¿Por qué me haces esto?”.

De acuerdo con el Daily Mirror, varios de los jugadores trataron de detener la salvaje golpiza, pero ella no permitió que se acercaran y terminó acorralando al hombre contra la reja de la cancha.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Chongqing, en China, y varios medios locales reportaron el incidente sin dar a conocer la identidad de los involucrados.

(Por: Telemundo)