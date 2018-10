Daniela Castro: Revelan nuevos detalles del día que la actriz fue arrestada

Aseguran que la actriz había ido a la tienda un día antes de que fuera detenida por las autoridades

Daniela Castro fue arrestada en San Antonio, Texas este pasado fin de semana después de que fuera acusada de robar mercancía de una tienda. La actriz de telenovelas como “Me declaro culpable” y “Lo que la vida me robó” ha salido a decir que ha sido víctima de una “mala jugada” y que todo ha sido una confusión.

En el programa “Hoy” de Televisa presentaron un reporto en donde se dan detalles de lo que sucedió en la tienda de ropa y lo que podría ser un malentendido completamente.

De acuerdo a un testigo que estuvo en Off The 5th de Saks Fifth Avenue, Castro había estado un día antes y se compró varias prendas. La famosa regresó al día siguiente regresó al mismo sitio a devolver algunas que no le habían quedado.

La fuente también reveló que Daniela Castro solo llevaba una cangurera y no una bolsa como se ha manejado en los medios.

Al terminar de hacer las compras, se dice que Castro volvió con las cajeras para que le hicieran el ajuste e intercambiar las nuevas prendas que eligió con las que iba a devolver.

El reporte asegura que el error fue de las cajeras que no marcaron varias de las prendas y al salir de la tienda fue detenida por las autoridades.

Daniela Castro logró salir bajo fianza y espera una aparición en corte para el juicio sobre el caso.