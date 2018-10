Así reacciona Galilea Montijo a las crueles y brutales burlas que recibe

La conductora de Televisa ha vivido momentos difíciles en las redes sociales

Los ataques y las burlas forman parte del precio a pagar por ser una figura pública, así que Galilea Montijo se ha vuelto inmune con el tiempo y ya le resbala lo que digan de ella.

“Me dolía más ver llorar a mi mamá, a mi abuelita, pero he aprendido que eso forma parte del show. El hecho de que cierta gente te ataque, hoy en día hasta me da risa. He aprendido a reírme de todo lo que dicen de mí, a que no me duela. Luego sí me cuesta por mi mamá, le digo: ‘No has aprendido a que no te afecte después de tantos años'”, explicó la conductora.

Que si engorda, que si trabajó en un lugar para caballeros, que si sus compañeros no la soportan… de la tapatía han dicho muchas cosas, la mayoría de ellas falsas, pero todo ello la ha hecho una mujer más fuerte.

“Ya no soy tan abierta como antes, es algo que vas aprendiendo con el tiempo porque hay cosas que te duelen y otras que dices ‘hasta aquí llegué, hasta aquí aguanté y no más‘”, agregó.

Aunque ya no se lo toma de manera personal, la conductora de “Hoy” sostiene que cualquier insulto es injustificable.

“A mí me ha tocado dar notas, y no por el hecho de darlas tienes el derecho de faltarle al respeto a la persona de la que estás hablando”, compartió Montijo.

Afortunadamente, ahora existen las redes sociales, donde los famosos como ella tienen una plataforma para defenderse de alguna calumnia.

“Tienes la oportunidad de desmentir cosas que se digan de ti, que antes no podíamos hacerlo, dependíamos mucho de los medios, de lo que se dijera. Hoy también la gente ha aprendido”.

Y a su hijo, Mateo, de 6 años, poco a poco le enseñará que su mamá es una figura pública y que vive expuesta al escrutinio de la gente.

“Espero que Dios me permita y me dé la inteligencia para poder llevarlo y enseñarle y que entienda que hay muchas cosas que se pueden decir como parte del espectáculo”, añadió.

Fidel Orantes