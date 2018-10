Cómo pagar de forma segura los bienes y servicios con alguien que no conoces

Las estafas en compras en línea actualmente son el tipo de fraude al consumidor más riesgoso, según una revisión de reclamos al Scam Tracker de Better Business Bureau.

Por lo tanto, si realmente deseas esa guitarra acústica que encontraste en Craigslist o esa cartera Coach que salió hace poco y que alguien vende en eBay, lo mejor es usar un sistema de pago que proteja tu compra y tu privacidad.

Lo mismo ocurre con los vendedores que utilizan los mercados en línea. Para asegurarte de que te paguen, debes encontrar una forma de recibir fondos que no sea contraproducente y que no te deje con las manos vacías.

Los servicios móviles de pago entre pares (P2P), como Venmo, Zelle y Apple Pay, parecerían ser una forma apropiada para que las personas se paguen mutuamente en estas situaciones. No obstante, los servicios P2P no son para uso comercial, lo que se considera que es comprar y vender en línea. Si un servicio de pago marca una transacción como comercial, podría prohibirte usar el servicio en el futuro y podría retener tus fondos temporalmente.

El contrato de usuario de Venmo, por ejemplo, establece que puede retener fondos en litigio hasta 180 días si infringes sus políticas, no cumples con la ley u “ocasionas que la compañía sufra daños o incurra en algún gasto”. También podrías ser responsable del pago de hasta $2,500 por infracción que la compañía te sacará de tu cuenta Venmo.

Los servicios P2P asimismo te disuaden a que los uses para intercambiar fondos con un extraño en cualquier circunstancia. Según CR, existe una buena razón: en las manos equivocadas, los servicios P2P pueden ser herramientas de fraude.

A continuación te proporcionamos algunos consejos sobre cómo pagar cuando intercambias bienes y dinero con alguien que no conoces.

Cómo pagar al usar un mercado en línea

• Usa el servicio que recomienda el sitio web del vendedor. Tus opciones de pago a un individuo lejano generalmente las determina el sitio web que el vendedor usa para vender sus productos, afirma Christina Tetreault, abogada ejecutiva de Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports. “Etsy tiene sus opciones de pago o servicios; eBay y Amazon también las tienen”, dice Tetreault. “El consumidor rara vez tiene una opción de elegir métodos de pago que ofrezca el servicio”.

Etsy, por ejemplo, ofrece 2 formas básicas para que los vendedores cobren dinero: Etsy Payments o PayPal (este último se usa principalmente en el caso de vendedores de países donde Etsy Payments no está disponible). “No podemos verificar o ayudar con pagos efectuados fuera de Etsy Payments o PayPal”, indica el sitio.

• Financia tu compra con una tarjeta de crédito. Un mercado que tiene su propio servicio o forma de pago puede, no obstante, permitirte elegir de dónde retirar los fondos para efectuar tus pagos. Entre las opciones podrían encontrarse la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, criptomoneda o efectivo almacenado en una tarjeta prepagada.

Tendrás amplias protecciones legales al usar una tarjeta de crédito, afirma Tetreault. Esas protecciones incluyen el derecho a un retorno de fondos, es decir, el derecho a revertir un pago, en caso de que haya un problema con lo que recibes o si simplemente no recibes lo que pediste. Ella señala que, si bien las tarjetas de débito y crédito otorgan a los consumidores el derecho a litigar cualquier error, solo las tarjetas de crédito te otorgan el derecho legal de revertir un pago cuando los bienes no se entregan según lo acordado.

• Familiarízate con las protecciones al consumidor de los sitios web. Puedes encontrarlas en los términos y condiciones de cada sitio o en los contratos de usuario. Algunos sitios comerciales, como Amazon, eBay, Airbnb y StubHub, ofrecen reembolsos a los compradores cuando se producen errores en las compras. La Garantía de la A a la Z de Amazon, por ejemplo, te brinda protección por los productos que compras en su sitio a un vendedor externo a través de Amazon Marketplace que no llegan dentro de un cierto período, se entregan dañados o no coinciden con tu orden de compra, entre otras condiciones. Con la garantía de devolución de dinero de eBay, tienes 30 días a partir de la fecha de entrega estimada para reclamar un artículo que no se entregó o que difiera de la descripción del vendedor.

Asegúrate de verificar también las limitaciones. La cobertura de EBay no se aplica a vehículos, bienes raíces y artículos vendidos por Sotheby’s, entre otras cosas.

• Procura usar PayPal, si aparece como una opción. Tetreault y otros defensores de los consumidores recomiendan usar PayPal porque ofrece un programa de protección de compras que ampara a los compradores y vendedores para la mayoría de los artículos intercambiados en línea. Si no obtienes lo que ordenaste, o si obtienes algo considerablemente diferente a lo descrito, podrás reunir los requisitos para obtener un reembolso total, incluidos los costos de envío originales. Lee aquí para obtener más información. (Tanto tú como el vendedor deben primero crear cuentas en PayPal).

“PayPal es posiblemente más seguro que pagar directamente con tu tarjeta de crédito, ya que no tienes que revelar tu dirección de facturación al comerciante”, señala Amy Haywood, asesora principal de la sección de protección al consumidor de la Fiscalía General de Missouri en Saint Louis. También puedes actuar como intermediario entre el comprador y el vendedor, señala, y así agregar otra instancia de protección al consumidor por encima de lo que ofrece la ley a través de tu tarjeta de crédito.

(Consumer Reports no ha estudiado Payza, un servicio similar, que está orientado en torno a las transacciones internacionales, o Payoneer, que se enfoca en los modos en que los trabajadores independientes pueden recibir pagos).

• Evita otras opciones. Usar una criptomoneda, como bitcoin, que permiten algunos mercados en línea, también es problemático, señala Tetreault; entre otras cuestiones, las transacciones son irreversibles. “No existen derechos de resolución de errores o límites a las pérdidas según la ley”, señala.

Algunos vendedores que participan en mercados en línea pueden sugerirte que pagues con una tarjeta de regalo o mediante transferencia bancaria. No sigas esa sugerencia, aconseja un vocero de la FTC. “Esa es un indicio de una estafa, y si pagas de esa manera, es casi imposible recuperar tu dinero”.

Cómo efectuar pagos al negociar en persona

En caso de que debas efectuar un pago a un extraño en persona, así como te manejarías al hacer una compra en Craigslist, por ejemplo, no ofrezcas emitir un cheque personal; al hacer eso, estás revelando la información de tu cuenta bancaria, lo que puede poner en riesgo tu dinero. En cambio, considera estas opciones de pago y mejores prácticas.

Usa una tarjeta de crédito, si es una opción. Algunos vendedores individuales pueden usar un servicio de punto de venta, como Square o QuickBooks GoPayment para aceptar tu tarjeta. Si el vendedor utiliza Square como servicio, en lugar de la aplicación de pago P2P, tú, como cliente, puedes escoger débito o crédito. (Estos servicios le cobran al vendedor, no a ti, una tarifa de transacción). Pero como ocurre con las compras en línea, pagar con tarjeta de crédito ofrece la mayor protección para el consumidor, dice Tetreault.

• Encuentra un espacio seguro y común para hacer el intercambio. Craigslist sostiene que entre los miles de millones de interacciones personales que el sitio ha facilitado, la incidencia de delitos violentos relacionados con ellos es “extremadamente baja”. A pesar de todo, el sitio recomienda a los compradores y vendedores tomar precauciones, sobre todo cuando realizan transacciones de artículos de alto valor. Por ejemplo, asegúrate de reunirte a la luz del día en un lugar público bien iluminado y transitado, como una tienda de café, un banco o un centro comercial. Y considera pagar mediante cheque certificado, no con efectivo, para que no tengas que llevar contigo demasiado dinero.

Algunas comunidades ofrecen “zonas de trato seguro”, donde los compradores y vendedores pueden reunirse para intercambiar bienes y dinero. Puedes ir a SafeDeal.zone para encontrar un lugar cercano. La ciudad de Oklahoma, por ejemplo, tiene 4 áreas, todas dentro de oficinas o vestíbulos de estaciones de policía, o en sus estacionamientos. Todas cuentan con servicio de vigilancia.

“Aún no he oído hablar de nadie que haya sido víctima de un robo de automóvil en el estacionamiento de un departamento de policía”, señala Brad Galbraith, fundador de Safe Deal Zone.

• Revisa el producto antes de pagarlo. Dondequiera que realices el intercambio, asegúrate de que puedes inspeccionar o probar un producto; por ejemplo, enchufándolo a una toma de corriente para asegurarte de que funciona según lo pactado, dice Tetreault. Si descubres un problema más adelante, es posible que no puedas rectificarlo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.