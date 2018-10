Otro familiar de Meghan Markle se aprovecha de su fama para participar en un ‘reality’

El sobrino de la Duquesa de Sussex aparecerá en MTV

Los familiares de Meghan Markle continúan adelante con su carrera mediática y, después del paso de su hermanastra Samantha por Reino Unido para conceder una polémica entrevista, ahora le ha llegado el turno a Tyler Dooley: el hijo más joven de Thomas Markle Jr., hermanastro de la duquesa de Sussex.

El joven de 25 años formará parte del reparto de un nuevo reality de MTV titulado ‘The Royal World‘ que girará en torno a varios descendientes de la aristocracia inglesa, rusa, austriaca, nigeriana e irlandesa para ofrecer un vistazo a cómo se desarrolla realmente su vida en el seno de la jet set. Obviamente, él no puede considerarse un ‘royal’ como tal más allá de su conexión lejana con la monarquía británica a través de Meghan, pero curiosamente es uno de los pocos miembros de su familia que no han tratado de explotar económicamente su parentesco desde que se conociera la relación sentimental de la antigua actriz con el príncipe Enrique.

En la actualidad, Tyler reside en Oregon gestionando su propia granja de cannabis, una sustancia que en ese estado es legal, y el único guiño que ha realizado a su famosa tía ha sido a través de la creación de una cepa especial de esa droga que ha bautizado como ‘Meghan Sparkle’.

De cara a su primer proyecto televisivo, cambiará su granja por el campo inglés para convivir durante un verano con el resto de sus compañeros recreando el día a día de la élite a la que algunos de ellos pertenecen.

En los videos promocionales del reality que ya han visto la luz, Tyler se presenta como una “persona normal, muy trabajadora” y con unos orígenes humildes, además de adelantar que no hablará mal en ningún momento de la duquesa.

“No vi la boda real, ¡lo siento Meghan! Aunque sí estaba allí, viajé hasta Londres para apoyar a mi tía”, explica. “Sinceramente, con toda la controversia que ha habido en mi familia, lo único que quiero es apoyarla”.