Salvador Cabañas rompe el silencio y dice por qué le dispararon

El exjugador del América comparte lo que realmente cree que sucedió el 25 de enero de 2010 cuando un balazo en la cabeza casi termina con su vida

El ex delantero del Club América, Salvador Cabañas, piensa que el balazo que le dieron fue para evitar que acudiera con Paraguay al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Estaba en el bar, entré al baño y esa persona (El “JJ”) me comenzó a increpar y después me disparó. Después quedé en coma. No actué mal. Si retrocediera el tiempo, hubiese hecho lo mismo, tanto en mi vida personal, como en lo deportivo. Logré todo lo que quería.

“Así es, unos pocos meses antes (del Mundial 2010). Después de todo, yo creo que me dispararon para que no fuera al Mundial. No sabemos qué pensar al respeto, pero todas las investigaciones apuntaron a eso. Yo estaba en mi mejor momento, había interés de algunos clubes europeos por tenerme y tal vez podía ser un peligro para muchas selecciones”, contó Cabañas al medio chileno La Cuarta.

El 25 de enero de 2010, el ex atacante recibió un balazo en la cabeza en el baño del Bar Bar, el cual puso su vida en riesgo y le acabó la carrera como futbolista profesional.

“Chava” relató que el América le pagó la recuperación y que se quedó con las ganas de retribuirle.

“Me han ayudado mucho (la Federación de Paraguay), pero quienes se portaron mejor fueron los dirigentes del Club América. Ellos pagaron toda mi recuperación. Estuve más de seis meses en el hospital. Yo quería volver a jugar para retribuir algo de lo que habían hecho, pero no se pudo”, dijo.

Cabañas cuenta que ya está recuperado y que sigue en el fútbol porque es su gran pasión.

“La recuperación ha sido bastante buena y, gracias a Dios, hoy he vuelto a trabajar en el fútbol, algo que quería hace tiempo. Ahora estoy en un momento diferente de mi vida. Tengo muchos proyectos en mente y he sentido mucho el cariño de la gente y de mi familia.

“Soy ayudante técnico de Pablo Caballero en el equipo Independiente de Paraguay. Me pone muy contento el hecho de seguir en el futbol. Ya no soy jugador, pero me gusta lo que estoy haciendo, enseñando a los futbolistas y traspasando experiencias. Después de todo lo que ha ocurrido en estos años, lo que más quería era seguir ligado”, mencionó.