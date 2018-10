EEUU acusa a funcionario de Inteligencia chino de robar secretos de aviación y espaciales

El funcionario fue detenido en Bélgica y luego extraditado

Un agente chino, miembro del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), Yanjun Xu, también conocido como Qu Hui y Zhang Hui, fue detenido por autoridades estadounidenses, acusado de participar en el robo de secretos comerciales de varias compañías de aviación y aeroespacial de los Estados Unidos.

“Esta acusación alega que un oficial de Inteligencia chino intentó robar secretos comerciales y otra información confidencial de una compañía estadounidense que lidera el camino en el sector aeroespacial”, dijo el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Demers. “Este caso no es un incidente aislado. Es parte de una política económica general de China a expensas de Estados Unidos. No podemos tolerar que una nación robe nuestra fuerza intelectual. No toleraremos a una nación que cosecha lo que no siembra”.

Xu fue extraditado a Estados Unidos este martes, reportó el Departamento de Justicia (DOJ).

Los cargos fueron anunciados este miércoles por el fiscal Demers, el fiscal federal para el Distrito Sur de Ohio, Benjamin C. Glassman; el director asistente Bill Priestap de la División de Contrainteligencia del FBI, y la agente especial Angela L. Byers de La división de Cincinnati del FBI.

“La innovación en la aviación ha sido un sello distintivo de la vida y la industria en los Estados Unidos”, dijo el abogado estadounidense Glassman. “Las compañías estadounidenses aeroespaciales invierten décadas de tiempo y miles de millones de dólares en investigación”.

El acusado ahora enfrentará un juicio en un tribunal federal de Cincinnati, indicó el DOJ, en una acción sin precedente para el gobierno estadounidense al concretar la extradición.

Yanjun Xu era director adjunto de División del Sexto Buró del MSS, la agencia de inteligencia y seguridad para China, que también es responsable de contrainteligencia, inteligencia extranjera y seguridad política.

Xu fue arrestado en Bélgica el 1 de abril, y fue procesado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Ohio, donde se le acusó de conspirar e intentar cometer espionaje económico y robo de secretos comerciales.

El gobierno del presidente Donald Trump ha señalado que empresas chinas compiten con las estadounidenses injustamente y ha externado su preocupación por el robo de propiedad intelectual.