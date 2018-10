Chicharito muestra la ‘simpleza’ de su felicidad con calzado de $700 dólares

Y el West Ham sigue esperándolo en la cancha...

El delantero mexicano Javier Hernández vuelve a dar de qué hablar tras un posteo en su cuenta de Twitter, en el que pretende proyectarse como una persona que no requiere de mucho para ser feliz, y que su existencia se basa en las ‘cosas simples’ de la vida.

El problema estriba en que ni la imagen ni sus elementos van de la mano con el mensaje, de hecho son contradictorios, pues el famoso Chicharito es fotografiado por un profesional, en lo que se ve es una imagen más que montada, en el balcón de su lujoso departamento en Londres con vista al Támesis. El mexicano aparece congelado en una carcajada que más bien parece burlesca que de felicidad, haciendo gala de un lenguaje corporal que no sugiere mucha paz o tranquilidad y mostrando con toda la intención un par de zapatos deportivos nuevos que siquiera han pisado el suelo con el fin de que se vea la marca. Y ¡oh sorpresa, son de la firma estadounidense Buscemi, hechos en Italia y cuyo precio asciende a los 700 dólares!

No es que Hernández no pueda usar lo que le venga en gana, pues lo que devenga ‘jugando’ profesionalmente al fútbol -aunque siga sin hacerlo recientemente en este curso con el West Ham– le alcanza para eso y cien veces más, el problema es que no se puede dar un mensaje de ‘austeridad emocional y de recursos’ con tantos elementos en una misma imagen que lo contradicen ¡No al menos si pretende hacerlo creíble o que se trate de un total sarcasmo!