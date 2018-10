Los mejores autos usados para adolescentes sin experiencia detrás del volante

Económicos, pesados y muy seguros: estos son lo 10 vehículos que un adolescente debe manejar

Por lo general, los adolescentes en USA comienzan a conducir su primer vehículo durante los últimos años de su periodo de High School, pero en zonas más rurales se les llega a permitir manejar todo tipo de autos a la corta edad de 14 o 15 años. De cualquier manera, aprender a manejar correctamente toma mucha práctica, habilidad y experiencia, y muchos padres de familia optan por designar un auto usado –en lugar de uno nuevo de valor alto– para que los jóvenes puedan aprender a manejar sin problemas.



Como cualquier conductor sin experiencia, un adolescente puede raspar, dañar e incluso llegar a chocar su primer auto. De hecho, la Asociación Americana de Automóviles (AAA) indica que los accidentes de auto son la causa número 1 de muertes y lesiones en los jóvenes de 16 a 20 años de edad. Es por eso que el primer vehículo de un adolescente no solo debe ser económico, pero también seguro.



Los autos deportivos y de alto riesgo no son recomendables para el uso de los jóvenes, ya que podría aumentar sus riesgos de estar involucrados en un accidente automovilístico. Si buscas un auto usado para tu adolescente, opta por un auto tipo compacto o crossover que haya pasado las mejores pruebas de calidad y que no le genere al adolescente un gasto extra a la hora de agregarlo a su póliza de auto.



Según la compañía de autos usados más grande de USA, CARMAX, los mejores autos usados para jóvenes tienen los caballos de fuerza más bajos y los motores más lentos. También son autos de apariencia modesta, para evitar que los adolescentes se sientan tentados a “pisar el pedal” y exceder el límite de velocidad permitido. Un auto pesado y grande que resista impactos también es una buena opción de compra, ya que tiene incluido el control eléctrico de estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés.



Y no hay que olvidarse del precio: un auto usado económico es más fácil de pagar que uno de agencia nuevo, algo importante para un joven que apenas comienza a trabajar.



Aquí te compartimos los 10 mejores vehículos para adolescentes, según CARMAX:



2016 Ford Fusion

2014 Chevrolet Malibu

2015 Chevrolet Equinox

2014 Chevrolet Equinox

2014 Kia Optima

2014 Honda Accord

2014 Ford Fusion

2015 Nissan Altima

2014 Toyota Camry

2014 Nissan Altima