¿Vale aún la pena comprar un auto con motor Diésel?

Europa prohibió el consumo de combustibles (gasolina y diesel) para el año 2040

Los motores que requieren combustible diésel en USA son por lo general aquellos vehículos de carga pesada, como camionetas grandes y autobuses, que exigen un rendimiento más largo en carretera y una fuente de poder que les proporcione la fuerza suficiente para viajar. Pero solo un 3% de los vehículos de uso personal en este país son de motor diésel, mientras que en Europa la situación es distinta: más del 50% de vehículos en esta región tienen motores diésel. ¿A qué se debe esto?

Puede que los conductores europeos sepan algo que los americanos no, y es por ello que aquí te compartimos las razones que debes considerar a la hora de decidir entre un auto diésel o uno de gasolina.

Ventajas de comprar un auto diésel

Longevidad de motor

Los motores diésel son más fuertes que los de gasolina debido a que los vehículos pesados viajan por largas millas sin muchas veces poder parar, es por eso que estos motores están diseñados incluso para durar más que los de gasolina.

Fuertes para el remolque

Los vehículos de diésel tienen un mayor poder de remolque, a una velocidad más lenta. Son tan fuertes que un auto diésel de 4 cilindros tiene la capacidad de remolque de un vehículo de gasolina de 6 cilindros.

Ahorran combustible

Los autos que requieren diésel ahorran casi el mismo porcentaje de combustible por milla que un vehículo híbrido.

Pueden usar otras alternativas de combustible

Un motor diésel puede funcionar con otras alternativas de combustible como biodiesel sin tener que hacer alteraciones complicadas en el motor.mientras que un motor de gasolina solo puede funcionar con gasolina.

Desventajas

Un motor ruidoso

Los ruidos extraños de un carro regular provienen del mofle, mientras que los motores diésel son ruidosos y muy escandalosos.

Contaminan más

Es debido a sus fuertes motores que los vehículos diésel generan más emisiones de carbono que un auto de gasolina normal, sin contemplar que las regulaciones de smog en estos vehículos generan muchos gastos.

Falta de combustible

No todas las gasolineras ofrecen la opción de diésel. Algunas incluso prefieren no ofrecerlo porque no tienen el espacio suficiente o el equipo necesario para proporcionarlo.

En conclusión, los motores diésel puede ser una buena opción de compra, pero han perdido bastante popularidad durante los pasados años debido a su escasa variedad en modelos y creciente interés en vehículos con otras opciones de combustible renovable, como los autos híbridos y eléctricos.