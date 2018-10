Tras salir de ‘Señora Acero 5’, José Luis Reséndez explota contra Telemundo y anuncia retiro

El actor que daba vida a "El Teca" se encuentra indignado en como Telemundo trata a su talento

José Luis Reséndez regresaría a la quinta temporada de “Señora Acero” pero el actor y Telemundo no llegaron a un acuerdo económico.

Desde entonces, el famoso que dio vida al personaje de “El Teca”, inició una campaña promoviendo que al talento se le recompense de manera justa y que las televisores no abusen de ellos.

Este fin de semana Reséndez cumplió años y anunció que se iba a retirar de la televisión abierta mexicana en protesta.

“Hoy 14 de octubre, día de mi natalicio, anuncio oficialmente mi retiro de la televisión abierta mexicana como protesta ante semejante abuso y les pido a mis seguidores que si quieren apoyar me apoyen con el hashtag #eltalentovale. Es muy importante. No solamente son los derechos de nosotros los actores y actrices que estamos muy desprotegidos sino de todos los trabajadores que sufren este tipo de abuso por parte de las empresas y no son recompensados por su excelente trabajo y su carrera o su trayectoria y su esfuerzo…. Simplemente merecemos algo mejor”, dijo en un video publicado en YouTube.

Muchos fans en redes sociales lo han atacado argumentando que su campaña solo es debido a que no le llegaron al precio para continuar en la saga de “Señora Acero”.

“Con respecto al asunto relacionado con mi abrupto e injustificado retiro de la serie ‘Señora Acero 5’ y Telemundo – NBC se pueden leer algunos comentarios hacia mi persona como ‘andas ardido’, ‘se le subió’, ‘ya supéralo’…. Solo para aclarar, todas esas cosas son falsas. Es muy diferente a lo que en realidad estoy haciendo que es una protesta por defender mis derechos y de todas aquellas personas que están siendo explotadas de la misma forma y se muestran indiferentes o temerosas ante tal injusticia”, explicó.

“Pero molesto e indignado por la manera inadecuada y la falta de respeto de hacerme esperar casi un año sin pago retomando y trabajando el personaje para traerlo de vuelta para ustedes el público y que un día después de que comenzaran las grabaciones me dijeran literal ‘tu participación ya no es requerida’ como decimos en México ‘son mamadas’”, añadió.

José Luis expuso que las televisoras de alguna manera explotan al talento para poder quedarse con ‘el pastel completo’.

“En Latinoamérica es bien sabido, pero nadie se atreve a decir nada, que los monstruos televisivos quieren tener el control absoluto de todo pisoteando al medio artístico apretando demasiado sus propuestas no importándoles absolutamente nada evidentemente para quedarse, no con la mayor tajada del paste, sino con el pastel completo”, expuso Reséndez.

“Solamente recuerden quiénes dan la cara por ustedes en sus historias y sean agradecidos con quienes les han ayudado a estar donde están como empresas puesto que no lo son. Tratan al público como a un cretino al que se le puede dar lo que sea cuando sea sin importarles absolutamente nada, creyendo siempre que pueden manipular la predilección del mismo a su antojo y lamento decepcionarlos y decirles que no es así”, puntualizó.